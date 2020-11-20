"Не знаю, як пережити ніч. Рятуйте!" Подробиці смерті викладачки з Житомира
У Житомирі від коронавірусу померла викладачка Житомирського технологічного університету Ольга Грабар. Їй було всього 39 років. За два дні до смерті жінка через соцмережу звернулася до мера міста з проханням налагодити ситуацію з постачанням кисню в реанімацію 1-ї районної центральної лікарні, де вона і перебувала. Грабар повідомила очільнику міста, що в цей день тут вісім разів відключали кисень.
Однак, допомоги Ольга так і не дочекалася. У неї залишилася сім'я й 11-річний син. Детальніше про цю трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Перед смертю просила кисень
39-річна Ольга Грабар померла 17 листопада в реанімації 1-ї районної центральної лікарні Житомира. За два дні до своєї смерті в Facebook вона звернулася до мера Сухомлина з проханням дати кисень.
"Для людей у реанімації на ковід-19 уже немає кисню!! Сьогодні реанімація працювала через раз! А це єдиний наш шанс на порятунок!!!! Втрутьтеся!!! Я знаю, ви в цьому місті можете все!!!! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі!!!! Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів!!! Бідні лікарі в реанімації не знають, що робити!!! Врятуйте!!!" – написала жінка.
Під постом Ольги заступниця мера Марія Місюрова відповіла, що проблему з киснем уже вирішено. Однак, Ольга померла через два дні після цього.
У лікарні свою провину заперечують
У лікарні запевняють, що Ольга померла не від нестачі кисню. За словами медичного директора цієї лікарні Андрія Волкова, викладачка перебувала у них у реанімації з 2 листопада, у неї був підтверджений коронавірус.
"Вона з самого початку була підключена до апарату неінвазивної вентиляції, була на високопотоковій вентиляції. Тобто вона отримувала не 10 літрів кисню, а 30 літрів за хвилину. Ми провели розтин, причина смерті – інтенсивна тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА – Авт). Це найчастіше ускладнення під час COVID. Сам вірус викликає тромбоутворення у всіх судинах і померла вона не від нестачі кисню, а від тромбоемболії", – заявив Волков.
Також він сказав, що через похолодання на вулиці траса з киснем може замерзати через це падати тиск. "Є технічні моменти в системі. Зараз почалися заморозки і почали замерзати магістралі. І технічно може бути падіння тиску на хвилину або дві, але потім тиск відновлюється", – каже Волков.
Однак, у будь-якому медичному довіднику з лікування тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), зокрема і під час коронавірусу, йдеться, що для лікування потрібно проводити кисневу терапію. Тобто Ользі постійно був потрібний кисень, щоб зупинити утворення тромбів.
У цій лікарні не вистачає кисню
Незадовго до смерті Ольги, 10 листопада, ми готували матеріал про ситуацію з лікуванням коронавірусу в лікарнях Житомирської області.
І якраз медичний директор 1-ї лікарні Андрій Волков зізнавався, що у них є проблема з киснем. Лікарні не вистачало кисневих точок для подачі високопотокового газу.
На той момент у медустанові працювало 100 точок. Ще стільки ж готувалися підвести. Для цього якраз монтували кисневу установку. Залишалося провести траси до корпусу лікарні.
Однак Волков нарікав на те, що зараз уся країна займається одним і тим же, тому кваліфікованих фахівців, яких у Житомирі і так одиниці, не вистачає. "Тому на організацію додаткових точок буде потрібен час. Щоб якось поліпшити становище, зараз закуповуємо кисневі концентратори", – говорив Волков.
До того ж, саме ця лікарня була практично заповнена під зав'язку пацієнтами. Там було зайнято 93% ліжок, і це при тому, що ковідне відділення якраз розширили за рахунок закриття сусідніх.
У МОЗ смерть жінки прокоментували: Ольга перебувала в тяжкому стані і була підключена до апарату ШВЛ, але "супутні захворювання не дали можливості врятувати їй життя".
Дуже хотіла жити
Знайома Ольги Грабар розповіла, що молода жінка дуже хотіла жити. "Вона хотіла жити і всім писала, що їй страшно", – говорить нам Анна.
Ще одна знайома Ольги Галина Тарасюк виклала скрин листування з нею ввечері того ж 15 листопада. Вона відправила їй копію заяви чиновниці про те, що проблему вирішено. На що Грабар відповіла, що кисню, як і раніше, в лікарні немає. "Немає. Може, на завтра буде, але конкретно сьогодні перебої", – написала Ольга.
В Ольги залишилася сім'я – чоловік і 11-річний син, якого вона дуже любила і пишалася ним. Нещодавно родина відзначила день народження сина. Тоді мама написала: "Уже 11 років як моє життя стало повноцінним і усвідомленим. Моя радість, моя гордість, мій найкращий хлопчик", – написала Ольга. Це стало останнім привітанням від мами для її сина.
Сама жінка викладала в Житомирському державному технологічному університеті. Вона була кандидатом наук, доцентом кафедри програмного забезпечення.
А у вільний час захоплювалася вирощуванням квітів. У неї на сторінці є багато фото троянд, які вона обожнювала. До того ж, уся сім'я дуже любила ходити в ліс і збирати гриби.