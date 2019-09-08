"Дуже хороші люди!" Звільнений з полону Карпюк раптово розхвалив росіян

Українець Микола Карпюк, який повернувся з РФ разом із іншими полоненими, розхвалив громадян країни-агресора.

У спілкуванні з журналістами Карпюк розповів, що в Росії в усьому винна влада, яка працює у зв'язці із силовиками.

"Самі росіяни – дуже хороші люди. Я спілкувався із заарештованими... Це дуже хороші люди. У них колосальний потенціал душі. Я їм казав: росіяни, я вас не розумію, для чого вам це рабство. Ви ж у рабстві не можете себе розвивати. Вони розуміли це. Але система, структура, коли КДБ контролює всіх..." – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також напередодні Карпюк нажахав розповіддю про тортури у Росії під час перебування у полоні у в'язниці.

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