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"Дурні й негідники!" Шендерович розгромив окупантів за анексію Криму

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Російський письменник і публіцист, опозиціонер Віктор Шендерович заявив, що всі росіяни, які підтримали окупацію українського Криму, є дурнями і негідниками.

За його словами, кожен з прихильників цього злочину свідомо керувався своїми корисливими інтересами. Категоричну позицію Шендерович виклав в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Шендерович

Віктор Шендерович

Скріншот відео

"Люди, які підтримали анексію Криму, — це кілька абсолютно різних випадків. Там були дурні. Просто дурні, яких багато всюди, які на патріотичний крик реагують радісно. Завжди є негідники, причому природні негідники, які завжди з начальством. З будь-яким. Завжди у перших лавах і які б засмутилися, якби їх не покликали підписати (листа на підтримку дій Путіна. — Ред.)", — сказав опозиціонер.

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"Були просто негідники, які при скарбниці, були дурні, які завжди раді підтримати начальство, і вони дійсно почуваються патріотами. Вони не аналізують, їм здається, що це патріотизм. Це кримінальна відповідальність. Є негідники, які пиляють бабло, і які завжди будуть при скарбниці", — додав Шендерович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шендерович розповів, що російський актор театру і кіно, режисер Олег Табаков став заручником прихильників анексії Криму Росією. Особисто підписати листа на підтримку агресивної політика Путіна діяч культури нібито відмовився, але це зробили замість нього.

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Тема
анексія Криму
Особа
Віктор Шендерович
Місце
Росія
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вованов вован
вованов вован
Есть старая поговорка: если в народ плюнуть , он просто утрется, но если народ плюнет, то утонешь.
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
"російський патріотизм" - це рашизм (російський різновид нацизму)!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вы не представляете, как нам в России важно мнение Швондеровича
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Поросёнков Петя, а ти, васья, антисеміт!? Це і є ваш путрєотизм?!))) І до того ж ти, васья, - дурень: думка Шендеровича цікавить мільйони в усьому світі, а про твоє існування не знає ніхто!))))))))))))))))
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