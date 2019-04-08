"Дурні й негідники!" Шендерович розгромив окупантів за анексію Криму

Російський письменник і публіцист, опозиціонер Віктор Шендерович заявив, що всі росіяни, які підтримали окупацію українського Криму, є дурнями і негідниками.

За його словами, кожен з прихильників цього злочину свідомо керувався своїми корисливими інтересами. Категоричну позицію Шендерович виклав в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Шендерович Скріншот відео

"Люди, які підтримали анексію Криму, — це кілька абсолютно різних випадків. Там були дурні. Просто дурні, яких багато всюди, які на патріотичний крик реагують радісно. Завжди є негідники, причому природні негідники, які завжди з начальством. З будь-яким. Завжди у перших лавах і які б засмутилися, якби їх не покликали підписати (листа на підтримку дій Путіна. — Ред.)", — сказав опозиціонер.

"Були просто негідники, які при скарбниці, були дурні, які завжди раді підтримати начальство, і вони дійсно почуваються патріотами. Вони не аналізують, їм здається, що це патріотизм. Це кримінальна відповідальність. Є негідники, які пиляють бабло, і які завжди будуть при скарбниці", — додав Шендерович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шендерович розповів, що російський актор театру і кіно, режисер Олег Табаков став заручником прихильників анексії Криму Росією. Особисто підписати листа на підтримку агресивної політика Путіна діяч культури нібито відмовився, але це зробили замість нього.

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