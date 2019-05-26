"Дура!" Дружина путінського пропагандиста зганьбилася через українську гривню

Дружина російського пропагандиста Олега Крючкова Анастасія Мединцева зганьбилася в мережі.

Так, дружина журналіста НТВ, виклала в соцмережу фото банкноти номіналом у дві гривні, де прочитала напис "Правда Русрка".

Користувач Twitter RoksolanaToday & Крим25% зазначив, що Мединцева понівечила напис "Руська правда".

"Анастасія Мединцева, дружина пропогандона НТВ РФ Олег Крючкова, дура! По-перше, Руська правда написано, а не Русска. По-друге, приємно тобі з того, що Московія навіть ім'я сперла собі у нормальної країни", – йдеться в повідомленні.

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Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний пропагандистського каналу "Росія 1" Сергій Міхєєв нагрубив українському експерту і вигнав його зі студії. При цьому пропагандист перейшов на "ти", послав українця "в ж * пу" і відправив його "в сортир покричати в унітаз".

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