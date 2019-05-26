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/Суспільство

"Дура!" Дружина путінського пропагандиста зганьбилася через українську гривню

5.6тЧитати матеріал російською

Дружина російського пропагандиста Олега Крючкова Анастасія Мединцева зганьбилася в мережі.

Так, дружина журналіста НТВ, виклала в соцмережу фото банкноти номіналом у дві гривні, де прочитала напис "Правда Русрка".

Користувач Twitter RoksolanaToday & Крим25% зазначив, що Мединцева понівечила напис "Руська правда".

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"Анастасія Мединцева, дружина пропогандона НТВ РФ Олег Крючкова, дура! По-перше, Руська правда написано, а не Русска. По-друге, приємно тобі з того, що Московія навіть ім'я сперла собі у нормальної країни", – йдеться в повідомленні.

"Дура!" Дружина путінського пропагандиста зганьбилася через українську гривню

Скріншот

"Дура!" Дружина путінського пропагандиста зганьбилася через українську гривню

Скріншот

"Дура!" Дружина путінського пропагандиста зганьбилася через українську гривню

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний пропагандистського каналу "Росія 1" Сергій Міхєєв нагрубив українському експерту і вигнав його зі студії. При цьому пропагандист перейшов на "ти", послав українця "в ж * пу" і відправив його "в сортир покричати в унітаз".

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
пропагандагривня
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А почему на украинской гривне написано *Руська правда*, а не *Украинська..*? Ну, а что касается того" что Московия даже имя сперла себе у нормальной страны", так эту мысль кроме свидомитов НИКТО в мире из учёных-историков не поддержал! Не было тогда Украины как государства. Его создали большевики в 1922 году. И термин *киевская русь* впервые появился у историков в 1902 году. описывающих период развития Руси со столицей в Киеве. Не более того.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Столицы Руси в разные периоды: 1. Ладога (862-864) 2 Новгород (864—882) .3 Киев (882—1243) 4 Владимир (1243—1389) 5 Москва (1389—1712) 6 Санкт-Петербург/Петроград (1713—1918) 7 Москва (с 1918)
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