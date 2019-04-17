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"Дуп*лизи і *ляді": Добкін зчепився з Соколовою та вибухнув погрозами прихильникам Порошенко

14.6тЧитати матеріал російською

Народний депутат України з фракції "Опозиційного блоку" Михайло Добкін обізвав прихильників чинного президента Петра Порошенка.

У властивій грубій манері нардеп відповів на пост у Twitter української телеведучої Яніни Соколової. Вона запитала у аудиторії:

"Стадіон. Гра. У світі активних уболівальників різних команд розподіляються по різних секторах, а не "змішують" на полі. Що це, на вашу думку? І чому ви так вважаєте?" – запитала телеведуча.

"Відколи дуполизів влади стали називати "активними вболівальникамі"? Вас усіх, млядей петіних, уже дуже скоро зберуть в одному місці. Відхожому", – написав він.

Добкін і Соколова

Добкін і Соколова

Соколова в боргу не залишилася і супроводила свою відповідь хештегом #чвякаетехуякаете.

"Ооооо, Михайле, ну ось, ви знову забули про те, що ви лицар... Люблю я тільки вас, вже ж давно заявила. А ви ображаєте... Зберіться. Давайте по-новій..." – написала журналістка.

Народний обранець продовжив погрожувати:

"Давайте по-новій: ганяти вас скоро будуть, як кіз сидорових. Так зрозуміліше? Суть-то не міняється".

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"Дуп*лизи і *ляді": Добкін зчепився з Соколовою та вибухнув погрозами прихильникам Порошенко

"Дуп*лизи і *ляді": Добкін зчепився з Соколовою та вибухнув погрозами прихильникам Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший конфлікт між Соколовою та Добкіним. Раніше він назвав журналістку "рагулихою".

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Особи
Яніна СоколоваМихайло ДобкінПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Добкин красава,поставил матершинницу на место в её же стиле))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Каждому порохолизу - по осине.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Мишка Мишка где твоя улыбка...???
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