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31 жовтня • оновлено в 10:53
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"Думають про ковбасу": Соколова жорстко пройшлася по українцях

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Якість нинішньої української влади безпосередньо відповідає стану суспільства і його настроям. Незважаючи на те, що вона обрана демократичним шляхом, українці ще не навчилися нести відповідальність за свої рішення і продумувати їх на кілька кроків наперед.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube, відповідаючи на питання глядачки про те, чому у Верховній Раді дев'ятого скликання стільки непрофесіоналів зі скандальним шлейфом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Це ж демократичні вибори. Ми з вами маємо щастя жити в демократичній державі, в якій усе, що ви зараз бачите в Раді, – це уособлення всієї країни. Такої різної, такої іноді самовпевненої, такої: "А, цей же ще не був, давайте цього ще спробуємо! Ні, ну а що, гірше ж уже не буде. Яка різниця, що він не мав досвіду, – він молодий, треба ж на когось поміняти". Тому така позиція в головах українців зараз прямо перекинулася на театр, який існує в Раді", – вважає телеведуча.

Вона підкреслила, що головна проблема українського суспільства – бажання швидких змін і сліпа віра в те, що це позбавить їх від утопічних думок.

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"Це ефект феєрверку. Люди згодні побачити феєрверк, навіть на кілька хвилин, можливо навіть потім їм від цього феєрверку вистрілить в очі, вони будуть в шоці, але люди все одно готові ризикувати. Тому що всіх дістала війна і те, що не змінюється їх соціальне становище", – пояснила логіку дій українців Соколова.

Вона нагадала, що 40% людей в Україні ніколи не виїжджали за межі своєї області, тому вони навіть не знають, як може бути в Європі. Крім того, більшість громадян взагалі не підозрюють, що таке прагнення до ЄС і чим цінна рідна мова.

"Ви думаєте для всіх так важливо ухвалення мовного закону? Я зараз сиджу в центрі Києва, я вийду на вулицю і, якщо запитаю в людей, що для них цінно, то більшість скаже, що це, щоб "комуналку" знизили, пенсію підвищили, зарплату мінімальну бажано теж. Щоб долар був по 8, а краще – по 5, і щоб війна закінчилася. Ніхто не думає про перспективу нашого майбутнього за 10-20 років. Усі думають про ковбасу зараз. І в цьому наша велика проблема", – обурилася Соколова.

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Журналістка додала, що цим українці ментально відрізняються від поляків і від сучасних європейців загалом. Адже ті планують стратегічно стосовно своїх дітей: в яких умовах ті житимуть у майбутньому, а не про те, ковбасу якого сорту їстимуть зараз.

"Ось коли ми дійдемо до цього, тоді влада буде іншою. Але я вірю, що це останнє коло очищення і ми, нарешті, зрозуміємо, хто нам потрібен. Є таке прислів'я, яке росіяни часто до нас застосовують – х*хол не повірить, поки не перевірить. Нам треба, щоб нас шкварило", – зазначила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Соколова сказала, що люди, які прийшли до влади в Україні, є черговим відлунням радянського періоду, незважаючи на свій молодий вік. Вона назвала їх "міксом "совка" з малоросами".

  • Також вона обурилася через те, що більша частина українського суспільства не має найменшого уявлення про устрій держави й про те, на чому вона має базуватися. Така апатичність і байдужість громадян штовхає країну до розпаду.

  • Соколова припустила, що якщо нова влада не влаштує українців і піде на необачні кроки, то є високий ризик виникнення нового Майдану.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Петров Иван
Петров Иван
Поляки думают о том, что на их детей, внуков и т. д. будут работать украинские холопы. Так что, с колбасой у них всё нормально.
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1
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Демократия для хохл*ов, это как пистолет для 3 летнего ребенка, штука опасная.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У европейцев в основном есть хорошая колбаса, а у украинцев нет. Это как в фильме "Курьер" - о чем ты мечтаешь? Пальто бы на зиму. На тебе пальто и мечтай о чем-нибудь великом... Дайте людям пальто для начала. А то можно подумать, что соколова не думает о колбасе. Сама с вас же гроши клянчит типа "на проекты".
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3
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Петров Иван
Петров Иван
Кристина Стефанова, у людей отняли пальто и колбасу, а предлагают думать о мове.
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