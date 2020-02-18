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18 лютого • оновлено в 15:09
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"Думав, не доживемо до світанку": Сенцов із жалем згадав розстріли на Майдані

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Український режисер, який був звільнений із полону Росії, Олег Сенцов назвав 18 лютого 2014 року, коли відбувалися зіткнення на Майдані, найважливішою ніччю в своєму житті.

Спогадами він поділився на сторінці в Facebook в шості роковини трагічних подій.

"18 числа почалася мирна хода, яка закінчилася бійнею в Маріїнському парку і на Шовковичній, а в другій половині дня "Беркут", обвівши нас на Інститутській, погнав до Майдану. Міліція захопила всі барикади і ввечері почала притискати нас до сцени. Оборона проходила по лінії Будинку профспілок і пам'ятника засновникам Києва. Після півночі вони зайняли Стеллу і ми були змушені підпалювати намети і будувати вогняну огорожу, щоб вони не зайшли всередину Майдану. Це була найважливіша ніч в моєму житті і я думав, що ми не доживемо до світанку" , – написав Сенцов.

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Сенцов із жалем згадав розстріли на Майдані

Сенцов із жалем згадав розстріли на Майдані

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Він також розкритикував "мегапатріотов" і політиків, які не мають навіть уявлення про той день.

"Хочу їм поставити лише одне питання: "Де ви були в ніч з 18 на 19 лютого 2014?" Коли нас було там так мало, а наша революція тоді трималася на тонкій нитці. Коли весь політбомонд втік зі сцени і залишився сам Женя, який координував нашу оборону. Всю ніч ми чекали посилення зі Львова, яке їхало на своїх автобусах і прибули вранці. Ніякого транспорту я не чекав так довго і сильно, як цього. Я дякую всім, хто був тоді поруч зі мною, і тим, хто встиг із допомогою. І головне вічна пам'ять нашим загиблим Героям. Слава Україні! – поділився Сенцов, отримавши потужний відгук у коментарях.

Сенцов із жалем згадав розстріли на Майдані
Сенцов із жалем згадав розстріли на Майдані
Сенцов із жалем згадав розстріли на Майдані

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-22 лютого Україна згадує переможне завершення Революції Гідності та вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. У 2014 році в ці дні в Києві загинуло близько ста осіб, десятки зникли безвісті, понад тисяча отримали поранення і сотні – були заарештовані.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Небесна Сотня Розстріли на Майдані
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
не могу понять как может сочетаться мирное шествие и коктейли молотова?
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