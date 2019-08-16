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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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Думав йти на "дємбєль"... Передумав

5.2т

Націоналістичні думки у спекотний літній ранок:

- Влада - має облагороджувати народ (суспільство), піднімати "простих людей" до "висот";

- Влада - має показувати перспективу і стратегію - без цього немає розвитку Держави;

- Держава - абсолютна цінність для Нації. Без Держави немає розвитку Нації;

- Нація - мертві, живі та ненароджені украінці, в Україні та поза нею сущі. Процес етногенезу та націотворення постійний. (Украінці - живуть, ведуть боротьбу за виживання і творять тисячі років);

- В епоху Глобалізаціі - ми, украінці, маємо пропонувати Світу Своє (є приклади), а не послуговуватися тільки Чужим;

- Бачив пост Мем (Валентини Оліференко) про формулу 20/80 - цілком згоден;

Думав йти на "дємбєль"... Передумав
Думав йти на "дємбєль"... Передумав

- нам, українцям, як нації - зараз не дуже добре - це факт. У нас, українців, яких більше 80 відсотків живе на цій землі, навіть, президент - єврей. Мабуть, ми на це заслужили...

- Я ніколи не був антисемітом! Вважаю антисемітизм злом. Український націоналізм і антисемітизм - речі непоєднувані. Більше того, у мене багато Друзів - євреїв. Я щиро поважаю цю націю! Я вважаю Державу Ізраїль зразком для нас - украінців!

Новини
Геть розпач і безнадію! Перемога буде за нами!

- Переконаний, що тільки збудувавши Національну Украінську Державу (УССД), ми забезпечимо розвиток Української Нації та всіх національних меншин... У тому числі - євреїв і росіян.

- Творення чергових "партій"- шлях внікуди. Ми маємо створити щось надпартійне, що стане державотворчим фактором і дасть перспективу Державі. Мабуть, це має бути загальнонаціональний рух і орденська структура...

- Думав йти на "дємбєль"... Чесно.

- Передумав.

- Ось так і живу...

Україна понад усе!

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Тема
політичний блог
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
В Штатах немає з цим проблем - хто тільки їх не будував, будує і буде будувати - евреї, ірландці, британці, німці, африканці, азіати, латиноси, італійці і тп
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Из песни слова не выкинешь!
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
я одноразовому напомнить хочу: у нас предыдущий президент тоже еврей был. и премьер - еврей. и твой хозяин - тоже еврей
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Алексеевич Сергей, А вот это - российская ложь! Ни стыда, ни совести!
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