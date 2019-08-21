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"Думав, йому вистачить волі": батько Гандзюк розчарувався в Зеленському

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Батько вбитої активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк розчарований відсутністю результатів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Своїми переживаннями поділився він в інтерв'ю "Гордону".

"Я зустрічався з президентом Зеленським. Зустріч була обнадійлива, думав, йому вистачить політичної волі і щось заворушиться. Він обіцяв сприяти слідству, але тепер слідство призупинили. Як можна сприяти тому, чого не існує? Я розчарований. А якщо Левіна не знайдуть, наприклад, то все, закривати справу?" – обурився чоловік.

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Батько Гандзюк розчарувався в Зеленському

Батько Гандзюк розчарувався в Зеленському

Громадське

Нагадаємо, про зустріч Гандзюка і Зеленського стало відомо 29 липня. Тоді батько вбитої активістки покладав великі надії на президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Катерина Гандзюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
померла Катя Гандзюк
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