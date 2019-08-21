"Думав, йому вистачить волі": батько Гандзюк розчарувався в Зеленському

Батько вбитої активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк розчарований відсутністю результатів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Своїми переживаннями поділився він в інтерв'ю "Гордону".
"Я зустрічався з президентом Зеленським. Зустріч була обнадійлива, думав, йому вистачить політичної волі і щось заворушиться. Він обіцяв сприяти слідству, але тепер слідство призупинили. Як можна сприяти тому, чого не існує? Я розчарований. А якщо Левіна не знайдуть, наприклад, то все, закривати справу?" – обурився чоловік.
Батько Гандзюк розчарувався в Зеленському
Громадське
Нагадаємо, про зустріч Гандзюка і Зеленського стало відомо 29 липня. Тоді батько вбитої активістки покладав великі надії на президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
24 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера й Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу на активістку.
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