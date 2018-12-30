''Думав, гранату кинули'': в Карпатах упав метеорит

У високогірному селі Замагора Івано-Франківської області на подвір'я впав метеорит, що дуже налякало місцевих жителів.

"Це як спалах, як світло фар, я подумав – автомобіль їде навколо будинку. Засвітилося і потім – удар. Десь так, як ялина впала", – розповів ТСН очевидець Богдан Генсецький.

За його словами, від звуку удару заклало вуха, а перша думка була про те, що хтось жартує, а може й гранату кинули.

Чоловік вибіг на дорогу і марно шукав хуліганів, а потім побачив, як горить гараж. "Одразу я не міг зрозуміти. Я цей вогонь загасив – а щось шипить", – розповів селянин.

У селі впав метеорит скріншот ТСН

Професор кафедри екології ІФГТУНГ Олег Адаменко розповів, що в селі впав найпоширеніший тип кам'яних метеоритів – хондрит вагою майже 2,5 кг.

У селі впав метеорит скріншот ТСН

Щорічно на Землю падає майже два мільйони тонн метеоритів, але люди знаходять одиниці.

Серед колекціонерів це ходовий товар, але фіксованої ціни за грам, кілограм або сантиметр немає – усе залежить від того, наскільки цікавий склад космічного "прибульця", який у нього розмір, вид, історія.

Хондрити продаються щонайменше по долару за грам, тобто коштує він мінімум $2,5 тисячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні жителі російських міст Сургут і Нафтоюганськ помітили в небі об'єкт, схожий на метеорит. Очевидці встигли зняти подію на відео і опублікували його в соціальній мережі.