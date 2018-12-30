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''Думав, гранату кинули'': в Карпатах упав метеорит

48.6тЧитати матеріал російською

У високогірному селі Замагора Івано-Франківської області на подвір'я впав метеорит, що дуже налякало місцевих жителів.

"Це як спалах, як світло фар, я подумав – автомобіль їде навколо будинку. Засвітилося і потім – удар. Десь так, як ялина впала", – розповів ТСН очевидець Богдан Генсецький.

За його словами, від звуку удару заклало вуха, а перша думка була про те, що хтось жартує, а може й гранату кинули.

Чоловік вибіг на дорогу і марно шукав хуліганів, а потім побачив, як горить гараж. "Одразу я не міг зрозуміти. Я цей вогонь загасив – а щось шипить", – розповів селянин.

У селі впав метеорит

У селі впав метеорит

скріншот ТСН

Новини
У Росії впав гігантський метеорит: видовищні фото і відео

Професор кафедри екології ІФГТУНГ Олег Адаменко розповів, що в селі впав найпоширеніший тип кам'яних метеоритів – хондрит вагою майже 2,5 кг.

У селі впав метеорит

У селі впав метеорит

скріншот ТСН

  • Щорічно на Землю падає майже два мільйони тонн метеоритів, але люди знаходять одиниці.

  • Серед колекціонерів це ходовий товар, але фіксованої ціни за грам, кілограм або сантиметр немає – усе залежить від того, наскільки цікавий склад космічного "прибульця", який у нього розмір, вид, історія.

  • Хондрити продаються щонайменше по долару за грам, тобто коштує він мінімум $2,5 тисячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні жителі російських міст Сургут і Нафтоюганськ помітили в небі об'єкт, схожий на метеорит. Очевидці встигли зняти подію на відео і опублікували його в соціальній мережі.

Місце
Україна
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Савченко Александр
Савченко Александр
Это был пристрелочный... Следующий - зачетный...Покупайте сачки, вислоухие ! С Новым Годом, свиньи !
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Ежегодно на Землю падает почти два миллиона тонн метеоритов, но люди находят единицы" - Обозреватель ......................... Сколько ?!!! На обозревателе работают полные дебилы !!!!
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Проходил мимо
Проходил мимо
Пардон, за 8 класс, Учебник по географии
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Проходил мимо
Проходил мимо
Семёнов Александр, Ты что, укры не могут ошибаться в этой области, как написано в их учебнике, по моему за 6 класс, "для космоса украинская нация сделала больше, «чем все остальные народы мира вместе взятые". Учебник утвержден министерством образования и науки Украины. Так что тут укры впереди планеты всей)
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