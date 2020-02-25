Госпіталізованому з "коронавірусом" на Закарпатті поставили діагноз

Госпіталізований до обласної інфекційної лікарні на Закарпатті житель села Дідове Береговского району, якого підозрюють у зараженні коронавірусом, насправді хворий на бронхіт.

Про це OBOZREVATEL розповіли в Закарпатській ОДА. "У нього звичайний бронхіт. Як кажуть лікарі, ні за симптомами, ні в анамнезі у нього коронавірусу немає. Але оскільки зараз в області паніка через цю хворобу, то його відразу ж госпіталізували і взяли всі аналізи. Матеріали відправили до Києва, чекаємо на остаточні результати. Але хвилюватися не варто, у нього лише бронхіт", – запевнили нас в ОДА.

Обласна інфекційна лікарня на Закарпатті

Нагадаємо, закарпатець три тижні тому в угорському місті Ніредьгазі спілкувався з китайцем на ринку. Раніше повідомлялося, що він працював у цього китайця.

Як підтвердили сьогодні на брифінгу в ОДА, у хворого було взято всі аналізи для перевірки. В результаті у нього виявлено бронхіт. До того ж китаєць, із яким він спілкувався, востаннє був на батьківщині у грудні.

Зараз житель Дідового перебуває в лікарні разом із дружиною. Їх помістили в один бокс і чекають на результати тестів.

Офіційну заяву зробили і в Міністерстві охорони здоров'я. Виконуючий обов'язки генерального директора ГУ "Центр громадського здоров'я МОЗ Украіни" Ігор Кузін під час брифінгу в Нових Санжарах сказав, що підозру знято.

"Чоловік був госпіталізований вчора (24 лютого), і насправді вже 10 діб, як тривають клінічні прояви, підвищена температура, але не така, як зазвичай відбувається при інфікуванні новим коронавірусом людини", – підкреслив він.

За словами представника МОЗ, після клінічного обстеження і проведення фізіологічного обстеження було встановлено, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв коронавірусу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL

В обласну інфекційну лікарню в Ужгороді звернувся громадянин Китаю, який добровільно погодився на карантин через можливе зараження коронавірусом COVID-19.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-2019 в кожній області України був розроблений план на випадок виявлення інфікованих. Українські аеропорти при цьому перевірятимуть пасажирів, які прибувають прямими рейсами з країн, де зафіксовано хворобу.

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