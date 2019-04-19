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/Суспільство

"Думаєте, Бог простить?" Порошенко розніс "1+1" за фейк про вбивство брата

3.5тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти, чинний глава України Петро Порошенко жорстко пройшовся по телеканалу "1+1" через поширення фейку про те, що він убив власного брата.

Свою позицію висловив президент у рамках дебатів на "Суспільному", на які так і не прийшов його опонент Володимир Зеленський. (Щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Договорилися вже до того, що я в 22 або 23 року вбив свого брата! Є якась межа у вас? Чи ви думаєте, що Бог простить? Це перейшло межі і я перший раз в житті вирішив, що буду скаржитися в суд", – заявив Порошенко.

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"Думаєте, Бог простить?" Порошенко розніс "1+1" за фейк про вбивство брата
"Думаєте, Бог простить?" Порошенко розніс "1+1" за фейк про вбивство брата

Відзначимо, раніше на НСК "Олімпійський" пройшли дебати між Порошенком і Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.

  • ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь в теледебатах на "Суспільному".

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
А кто тут гордился что уже судился и выиграл 50 тыс. фунтов ?А говорит в первый раз. опять врет. А впрочем пусть посудится и докажет, что к убийству не имеет никакого отношения. Опять же на пользу.
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