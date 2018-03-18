"Дуй в Бурятію": на Майдані Путіна порівняли з Гітлером і "спалили"

У Києві на Майдані Незалежності активісти протестують проти проведення так званих виборів президента РФ в окупованому Криму.

Як повідомляє "Українська Правда", на акцію зібралися близько 50 осіб.

Учасники тримають в руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" і "Крим - це Україна".

УП

Також учасники акції принесли з собою опудало в костюмі, до голови якого приклеїли фотографію обличчя президента РФ Володимира Путіна, і викрикують "Путін, геть із Криму!".

УП

Опудало російського президента мітингувальники спалили.

УП

Як повідомляв "Обозреватель", щоб забезпечити високу явку виборців на так званих виборах президента РФ в анексованому Криму "влада" погрожує людям звільненням з роботи.