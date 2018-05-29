"Духовна скріпа": художник яскраво обіграв традиції росіян

Український художник Андрій Петренко презентував нову карикатуру на подвійні стандарти росіян, які полягають у проголошенні себе як наймиролюбнішої нації та одночасній жорстокості.

На ній зображена репродукція відомої картини Іллі Рєпіна "Іван Грозний вбиває свого сина", поверх якої намальована канцелярська скріпка. Новою роботою Петренко поділився на сторінці проекту kE? У Twitter.

"Це духовна скріпа Росії", - лаконічно підписав він містку карикатуру на лукавство російського суспільства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко показав карикатуру, присвячену небезпеці інформаційної війни для сучасного суспільства.