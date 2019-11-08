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8 листопада • оновлено в 17:14
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"Дует Путіна и Кирила не зупинить процесу!" Порошенко зробив переможну заяву про ПЦУ

1.1т Читати матеріал російською

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подякував Олександрійському Патріархату за визнання Православної Церкви України.

Про це він зазначив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook. Порошенко зауважив, що Олександрійський Патріархат - це – один із давніх Патріархатів, другий після Вселенського (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Дякуємо Олександрійській Церкві, Константинопольській Церкві-Матері, Елладській Церкві і всім, хто зробив і робить можливим впевнене становлення Української Церкви", - зауважив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот

Новини
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"Незалежна Православна Церква України робиться сильнішою і міцнішою. Дует Путіна й Кирила не зупинить процесу її визнання усім світовим Православ'ям.

Далі – буде. Слава Україні!", - сказав Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, визнання ПЦУ Олександрівською Церквою відбулося після подібного кроку Грецької православної церкви, яка також почала євхаристійне спілкування з ПЦУ.

Серед автокефальних церков, які можуть у найближчому майбутньому визнати ПЦУ, експерти також називають Кіпрську, Румунську та Грузинську.

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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Звиздец сектантской РПЦ вместе с паханом Кирюхой.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пцу - это всемирное позорище Украины.
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