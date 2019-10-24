Дубінський пройшов поліграф: експерт вказав на грубі порушення

Перевірка народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського на детекторі брехні виявилася справжнім фарсом.

Про це у Facebook повідомив експерт-поліграфолог, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів, психолог, офіцер запасу СБУ Володимир Ведмідь.

"Повний фарс! Нічого спільного з професійним поліграфним тестом. Грубі помилки при тестуванні Дубінського", – розкритикував експерт.

Також Ведмідь вказав, що при проходженні тесту не враховували шкірно-гальванічну реакцію і не вимірювали артеріальний тиск. Також не працював МКФ (реєстраційний канал акустичної активності (мовний аналізатор)).

"Це неприпустимо. Методика запитань порівняння, яка застосовувалася, і стандарти ASTM не допускають проведення тесту без АТ. Крапка. Заміри реакцій тривали всього 36 хвилин (норма 60-120 хв). Всі 7 питань у 1 тесті (норма 2-3 за 1 тест). Почався запис реакцій о 21:20 (норма до 17: 00-18: 00). Людина за день втомлюється. у всіх інструкціях і методиках [йдеться] про це. Коротше, маса порушень", – пояснив поліграфолог.

Монітор поліграфа Скріншот

Нагадаємо, що народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський ввечері у середу, 23 жовтня, пройшов перевірку на детекторі брехні.

При цьому глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який прийшов на перевірку поліграфом слідом за Дубінським, не зміг пройти випробування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

Скандал розгорівся через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод із нерухомістю.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

При цьому Дубінський дізнався, що у політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

Разом з ним має пройти випробування детектором брехні також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія заявив, що у нього є непрямі докази і свідок, який може підтвердити підкуп членів комітету Дубінського.

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