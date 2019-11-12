Миллионы украинских пенсионерок, в отличие от мамы Дубинского, к моему огромному сожалению не любят скорость. Они очень любят поесть. В смысле – просто еды поесть. И вот не получается у них это именно потому, что именно мама Дубинского "любит скорость".

Каким же невероятно хамовитым наглецом оказался Дубинский! Это каким же надо быть дураком, чтобы, зарабатывая именно на борьбе с коррупцией, так тупо подставиться?!

О чем говорит тот факт, что у него (а формально – и у мамы, и у жены) есть 17 машин, 24 квартиры, 2 дома и гора всего остального? О том, что все это он наскирдовал именно на борьбе с коррупцией, вешая нам лапшу на уши. И что характерно, коррупция, борясь с Дубинским, зарабатывала еще больше, чем он – и регулярно не забывала делиться с ним заработанным.

И если он не может объяснить вам, где взял 17 машин, 24 квартиры и 2 дома – так вот я с удовольствием вам это объясню. И знаю я это не хуже, а возможно – даже лучше Дубинского. Потому что мы с ним берем деньги у одних и тех же людей. И Лещенко, и Поярков, и Дубинский. Мы берем деньги на квартиры, машины, все наши скромные миллионы - в той же самой "тумбочке", у одних и тех же прекрасных персонажей. Только я продаю этим людям картины - живопись, графику. Я продаю им скульптуры и плачу налоги. А они продают им совсем другой товар. А шустроглазые "борцы с коррупцией" продают им нас! Меня и вас. Они нами торгуют. И естественно никаких налогов в бюджет эти твари не платят. Они продают наше доверие. Они продают веру в то, что эти "борцы с коррупцией" на самом деле с ней борются, а не сотрудничают.

Конкретно облещившиеся дубинские и одубинившиеся лещенки принимают лавендос в чемоданах и конвертах за две коррупционно-"сексуальные" услуги. Первая: не замечать, как ворует тот, кто "влагает" им бабло в их бессовестное медийное "влагалище". Вторая: засаживать без вазелина по самые помидоры тем, кто проплачивает им борьбу со своими конкурентами, имея страну и бюджет во все дыры.

Новини ЗЕ и БЕ хамили на трубе

Вы можете себе представить, что пришли к своей маме и одолжили у нее 200, 300 или 40 тысяч долларов, как Лещенко, на покупку квартиры? Вы можете себе представить, как пришли к маме и говорите: мама, можно я на твоем Maserati покатаюсь? Или Lamborghini? Или: "Мам, слышишь, а можно в этих 8 квартирах поживу я и мои друзья?"... Ну, конечно, нет. Потому что нам в голову не придет. Потому что вы, как и я, своим мамам помогаем, а не они - нам.

Моей маме – 80 лет. И 35 последних лет я помогаю ей. Это мы должны обеспечивать своих родителей. Но мы же понимаем, что это вранье и фуфло, что мама Лещенко и мама Дубинского – преуспевающие и самодостаточные бизнес-леди, а не простые пенсионерки, на которых повесили нелегально заработанные активы. Миллионы украинских пенсионерок, в отличие от мамы Дубинского, к моему огромному сожалению не любят скорость. Они очень любят поесть. В смысле – просто еды поесть. И вот не получается у них это именно потому, что именно мама Дубинского "любит скорость".

Вот в этом месте хочу поинтересоваться: а у вас тоже сам собой возникает вопрос – а не любит ли лично Дубинский хороших и смачных звиздюлей?

Каждый должен на своем примере показывать, что он делает. Я с тех пор как зарегистрировался частным предпринимателем, заработал где-то 1,5 млн долларов. До этого времени я, сволочь (как и большинство наших граждан на тот момент) налоги не платил – и заработал еще с пол миллиона. При том из этих 1,5 официальных миллиона тысяч 200 заработала моя жена.

А в Верховной Раде – все наоборот. У них жены заработали по 20-30 млн долларов, мамы, бабушки и дедушки. А они заработали – пять раз по "ни хрена". Послушайте, ну мы же с вами понимаем, что это фуфло!

Когда я показываю 4-этажный дом с башней и гараж на 5 машин – я могу объяснить, где я взял эти деньги. Но я официально продаю картины и скульптуры! Я выигрываю международные конкурсы, где-то - вхожу в жюри. Мои работы есть в музеях от Москвы до Нью-Йорка. Мои картины - в Лондоне на аукционе "Мак-Дугл" по официальным продажам с учетом налогов и комиссии аукциона имеют зафиксированные продажи в районе 15 тысяч долларов.

А ЧТО продают Дубинский и Лещенко? Эти твари торгуют нами. Они продают нас и наше государство!

Это очень хорошо, если кто-то заработал деньги. Это прекрасно, когда человек богат – конечно, если он не забыл заплатить налоги и если он может объяснить, где он взял эти деньги. И вот как раз этого не могут объяснить почему-то именно наши борцы с коррупцией.

Почему вы, два дурня, боретесь с коррупцией? Вы могли бы побороться с глобальным потеплением, например. Вы могли бы побороться с алопецией, то есть с облысением. Кстати, вы оба лысеете, так что алопеция – ваш профиль. Вы могли бы бороться с педикулезом. Педикулез – это вши. Лещенко и Дубинский, вы и есть вши нашей политики. Вы – гребанный коррупционный педикулез, который надо выжигать каленым железом.

У нас будет построение страны только тогда, когда сядут первые борцы с коррупцией. Любая реформа в Грузии, в Сингапуре, в Корее – начинается с того, что первая партия борцов с коррупцией идет на зону отдыхать в соответствии со статьей уголовного кодекса.

У нас в стране все наладится, когда сядут Лещенко и Дубинский. Вот тогда мы с вами будем жить лучше. Потому что эти люди нас нагло в лицо не уважают. Они смеются нам в лицо. Они плевали на нас. Судя по тому, как они нам врут, что они – борцы с коррупцией и то, что они реально имеют в виде своего дохода.

Поэтому я хочу сказать вам: в отличие от этих двух профессиональных лгунов, потому что их профессия – врать и на этом зарабатывать – я не буду вам говорить из уважения к вам, что я все налоги в этой жизни заплатил. И ничего не "оптимизировал". Мы все с вами не идеальны. Но из уважения к вам и к себе, все, что у меня есть – я могу оправдать своими доходами. Да! Вот за 20 лет я все это построил, купил и я могу показать, что цифры сойдутся. Потому что нормальный человек не может жить иначе. Он не может радоваться и гордиться, что он плюет на окружающих и на свою страну.

Дубинский ярко, эффективно и безапелляционно доказал, что "Слуга народа" - это не политическая партия. Это – г*вно! Если г*вно сейчас покрасили в зеленый цвет – оно осталось г*вном.

Поэтому мы спокойно должны переубеждать людей, которые случайно, сдуру проголосовали за зеленую плесень, за зеленую Чебурашку и все это дерьмо. Это дерьмо вылазит с каждым днем все больше и больше. Да, наш народ ошибся. Народ воспользовался своим конституционным правом на глупость. На ошибку. Поэтому ошибку исправлять нам. Всем вместе.

Давайте мы будем перетягивать зе-электорат на свою сторону. Там есть разумные люди. Поэтому мы должны объединяться.

Пример с Дубинским показал нам, какая скотобаза пришла на место "попередников".

Эти наглые неумехи и бездари так последовательно и уверенно склоняют нас к мирному протесту и Майдану, что мы того и гляди начнем использовать имеющийся опыт в борьбе с охреневшей вконец властью. У них есть все шансы доиграться, как у Януковича, избившего студентов. Ох, и "долюбится скорости" вся дубинская семейка в прямом и переносном смысле! Накормим всю вашу шоблу "скоростью" так, что будете лететь со свистом дальше, чем видите!

А пролетая над Ростовом, не забудьте Федорычу привет передать!

P.S. А почему по этому поводу до сих пор так загадочно молчит наш президент и "одноканальник" Дубинского по 1+1? Всем нам безумно интересно, а он у себя на Банковой тоже любит скорость? Пусть прохрипит ответ, гарант наш ТЕСЛАлюбивый.

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