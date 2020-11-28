ДТП з родиною священика: українців розгнівала поведінка водіїв, які не пропускали швидку

Українців обурила поведінка водіїв, які не пропускали автомобіль швидкої допомоги на місце ДПТ в Рівненській області. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули дружина і син священика.

Користувачі соцмереж в гніві написали, що за це слід вводити величезні штрафи і навіть тюремне ув'язнення.

Водій підрізав швидку, яка поспішала на ДТП. кадр відео

У поліції заявили, що за подібне порушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф в розмірі 510 гривень.

У ДТП загинули дружина і син священика. Facebook Марії Ясковець

Таке покарання українці вважють "смішним". Також в мережі пропонують збільшити штрафи в рази, а деякі виступають за те, щоб водіїв, які не пропускають швидкі, садили в тюрму або хоча б позбавляли прав:

"Я думаю заберуть пару трійку прав або виставлять сумашедший штраф, то тоді все будуть пропускати";

"В Європі, мабуть, були майже всі. Хай би хоч хтось із водіїв не поступився дорогою швидкої ... штраф не 510 грн, а зовсім інший";

"Ганьба водіям! Не можна їх назвати людьми";

"Потрібно наказував цих горе водіїв – не пропустив швидку допомогу: посадити на 15 років і ще штраф хороший виписати";

"Чому поліція не стежить і не карає водіїв, які не пропускають швидкі? Неприпустимо закривати на це очі".

Facebook Ольги Гордієвич.

Реакція українців на поведінку водіїв, які не пропускали швидку.

Реакція українців на поведінку водіїв, які не пропускали швидку.

Реакція українців на поведінку водіїв, які не пропускали швидку.

Реакція українців на поведінку водіїв, які не пропускали швидку.

Реакція українців на поведінку водіїв, які не пропускали швидку.

Реакція українців на поведінку водіїв, які не пропускали швидку.

Реакція українців на поведінку водіїв, які не пропускали швидку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада автомобіль ВАЗ виїжджав на перехрестя і зіткнувся з фурою.

За кермом перебувала 30-річна Марія Ясковець, вчителька молодших класів місцевої школи та дружина священика. Вона і молодший син Герман загинули. Також постраждали ще двоє синів – Севастян і Марк.

Пізніше з'ясувалося, що водії не пропускали швидку допомогу, яка поспішала на місце ДТП.