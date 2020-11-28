ДТП з родиною священика: українців розгнівала поведінка водіїв, які не пропускали швидку

Українців обурила поведінка водіїв, які не пропускали автомобіль швидкої допомоги на місце ДПТ в Рівненській області. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули дружина і син священика.

Користувачі соцмереж в гніві написали, що за це слід вводити величезні штрафи і навіть тюремне ув'язнення.

У поліції заявили, що за подібне порушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф в розмірі 510 гривень.

Таке покарання українці вважють "смішним". Також в мережі пропонують збільшити штрафи в рази, а деякі виступають за те, щоб водіїв, які не пропускають швидкі, садили в тюрму або хоча б позбавляли прав:

"Я думаю заберуть пару трійку прав або виставлять сумашедший штраф, то тоді все будуть пропускати";

"В Європі, мабуть, були майже всі. Хай би хоч хтось із водіїв не поступився дорогою швидкої ... штраф не 510 грн, а зовсім інший";

"Ганьба водіям! Не можна їх назвати людьми";

"Потрібно наказував цих горе водіїв – не пропустив швидку допомогу: посадити на 15 років і ще штраф хороший виписати";

"Чому поліція не стежить і не карає водіїв, які не пропускають швидкі? Неприпустимо закривати на це очі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада автомобіль ВАЗ виїжджав на перехрестя і зіткнувся з фурою.

За кермом перебувала 30-річна Марія Ясковець, вчителька молодших класів місцевої школи та дружина священика. Вона і молодший син Герман загинули. Також постраждали ще двоє синів – Севастян і Марк.

Пізніше з'ясувалося, що водії не пропускали швидку допомогу, яка поспішала на місце ДТП.