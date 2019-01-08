ДТП в Харкові: Зайцевій дали жорстку відсіч в суді

Суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, яку звинувачують у справі про масштабну ДТП на вулиці Сумській в Харкові.

Так, на черговому засіданні 8 січня обговорювалася автотехнічна експертиза, виконана в Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз, передає "МедиаПорт".

Суддя Віктор Попрас зачитав висновок експертизи, яку на попередньому засіданні долучили до матеріалів справи за клопотанням захисту другого підозрюваного Геннадія Дронова.

Як повідомляв захисник Дронова Сергій Перепелиця, експерти встановили дані, що не були з'ясовані в ході досудового та судового слідства: середню швидкість Lexus (106 км/год), відстань між Lexus і Volkswagen в момент початку руху останнього, а також той факт, що водій Lexus могла зупинити авто до перехрестя, якби їхала з дозволеною швидкістю.

Під час обговорення висновків Дніпропетровського НДІ сторона звинувачення просила визнати експертизу "неналежним доказом". За словами прокурора Ігоря Омельченка, в експертизі зазначено, що досліджувалися 9 томів матеріалів справи, хоча вони не направлялися судом. Які матеріали досліджувалися, не вказано, сказав прокурор. Крім того, за його словами, експерти не мали відповідної спеціалізації за окремими кваліфікаційними вимогами. Ще одна причина - експерти досліджували лише один змонтований відеозапис, а не всі відрізки.

"Накипело"

"Накипело"

Захисники Олени Зайцевої Юлія Козир та Євген Мельниченко підтримали прокурорів і клопотали про визнання експертизи недопустимим доказом. На думку Мельниченка, при відсутності відповідної кваліфікації експерти взагалі не мали права проводити дослідження.

У результаті суддя Віктор Попрас відхилив клопотання обвинувачення і захисту Зайцевої і оцінить експертизу як доказ при винесенні рішення. Наступне засідання відбудеться 15 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2017 року Харкові зіткнулися Lexus, за кермом якого була Зайцева, і Volkswagen, яким керував другий підозрюваний Геннадій Дронов. Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів.

На місці загинули п'ятеро людей, ще один помер від травм у лікарні. Зайцеву і Дронова взяли під варту і до сих пір проводять розслідування їхньої вини.

При цьому сім'я Зайцевої найняла вже третього адвоката, послуги якого коштують великих грошей, у той час як сім'ям загиблих і постраждалих вони пропонували по 50 тисяч гривень, оскільки "більше немає".

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