ДТП на переході в Харкові: лікарі розповіли про стан постраждалих

Одна з постраждалих, збитих автомобілем Volkswagen на "острівці безпеки" посеред траси в центрі Харкова, знаходиться в комі у важкому стані.

Як повідомляє ТСН, лікарі вже прооперували 50-річну жінку, вона отримала в результаті ДТП травму голови.

У постраждалого 9-річного хлопчика медики діагностували численні переломи, загрози його життю немає.

У понеділок суд має обрати запобіжний захід винуватцю ДТП, 22-річному іноземному студентові. Прокуратура домагатиметься для водія арешту без права на заставу.

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