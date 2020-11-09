ДТП на переході в Харкові: лікарі розповіли про стан постраждалих
Лікарі вже прооперували 50-річну жінку
Вона отримала в результаті ДТП травму голови
У 9-річного хлопчика медики діагностували численні переломи
Одна з постраждалих, збитих автомобілем Volkswagen на "острівці безпеки" посеред траси в центрі Харкова, знаходиться в комі у важкому стані.
Як повідомляє ТСН, лікарі вже прооперували 50-річну жінку, вона отримала в результаті ДТП травму голови.
У постраждалого 9-річного хлопчика медики діагностували численні переломи, загрози його життю немає.
У понеділок суд має обрати запобіжний захід винуватцю ДТП, 22-річному іноземному студентові. Прокуратура домагатиметься для водія арешту без права на заставу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Харкові автомобіль збив чотирьох людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.
Пізніше з'явилася інформація, що водій, за словами очевидців, після скоєння ДТП поводився неадекватно.
За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, винуватцем ДТП виявився громадянин Ємену Хенді Алі.
У 2016 році він отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання до Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба.
"Кілька місяців тому цей іноземний "студент" напав на дівчину і побив її. Йому було пред'явлено підозру за статтею "хуліганство". Суд його відпустив під заставу в 105 тисяч гривень", – розповів Геращенко.