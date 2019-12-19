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19 грудня • оновлено в 14:43
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ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

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Компанія ДТЕК ВДЕ, яка управляє активами ДТЕК в сфері відновлюваної енергетики, отримала "Еко-Оскар" за свій внесок у майбутнє країни у розмірі 1 ГВт зелених потужностей.

Відзнаку отримав Філіп Лекебуш, генеральний директор ДТЕК ВДЕ, сказано у повідомлення на офіційній Facebook-сторінці компанії.

"Наш 1 ГВт зеленої енергії дозволяє врятувати атмосферу від 2,6 млн тон СО2 на рік – це еквівалент викидів 1,3 млн автівок", – зазначили у ДТЕК.

ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

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Підприємства ДТЕК у 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10% – Міненерго

Як повідомлялося, ДТЕК ВДЕ протягом 2019 року побудувала 4 об’єкти зеленої енергетики – Приморську ВЕС, Орлівську ВЕС, Нікопольску СЕС, а також Покровську СЕС.

ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

ДТЕК ВДЕ отримав "Еко-Оскар" за "зелені потужності"

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Автор
Гліб Іванов
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