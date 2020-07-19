ДТЕК та Фонд Ріната Ахметова передали 38 апаратів ШВЛ регіональним лікарням

Енергетична компанія ДТЕК разом з Фондом Ріната Ахметова, в рамках проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні" передали 38 апаратів ШВЛ державним лікарням Львівщини, Івано-Франківщини та Луганщини. Про це говориться в повідомленні компанії.

Відзначається, що з моменту спалаху пандемії ДТЕК та Фонд Ріната Ахметова системно надають допомогу медичним закладам. Ще в квітні медики цих областей отримали понад 80 тис. експрес-тестів для діагностики коронавірусу та захист для медиків. Всього для України Фонд придбав та вже передав в регіони 320 тисяч таких тестів.

"Апарати ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова серед найсучасніших у світі, але найголовніше – вони прості у використанні і значною мірою виключають людський фактор. Завдяки цьому, закуплені апарати ШВЛ можуть бути використані одразу ж після інсталяції, практично в будь-якому куточку України, що дуже важливо в умовах епідемії, коли рятувати життя потрібно тут і зараз, - розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду. - За допомогою інтелектуального режиму апарат аналізує стан пацієнта та обирає найоптимальніший рівень подачі кисню. До багатьох лікарень у всій Україні ШВЛ такого класу потрапляють вперше. По суті, це внесок Фонду та ДТЕК в модернізацію української системи охорони здоров’я".

Повідомляється, що Фонд Ріната Ахметова спрямував 300 млн грн на забезпечення українських лікарень необхідним обладнанням та захистом у боротьбі з коронавірусом. Потреби областей в обладнанні визначили представники ДТЕК, спільно з обласними штабами протидії коронавірусу.

"В областях, де працюють підприємства ДТЕК, передані нами апарати ШВЛ вже допомагають рятувати життя тим, хто отримав ускладнення від COVID-19. Ми щиро дякуємо медикам за наполегливу працю кожного дня заради порятунку життя громадян. ДТЕК взяв на себе зобов'язання підтримувати розвиток цих регіонів та буде всіляко сприяти найшвидшому подоланню епідемії", – зазначила Тетяна Оверіна, директор з регіональної політики ДТЕК Енерго.

"Коли наприкінці березня медики зіткнулися з коронавірусною інфекцією, завдяки Фонду та ДТЕК, ми зрозуміли, що не самі. Фонд та бізнес підставили дуже потужне рятівне плече нам, медикам. С перших днів ми відчули, що є підтримка. Ми отримали експрес-тести, що допомогло на перших етапах верифікувати підозру на вірусну інфекцію. Пізніше отримали захисні костюми. І апарати ШВЛ сьогодні є дуже вчасним та цінним внеском. Таке обладнання допоможе пацієнтам не тільки з ковід, а й усім хворим на легеневі патології. Всім, хто потребує невідкладної допомоги", - розповів Тарас Василик, директор Міської клінічної лікарні № 1 Івано-Франківської міської ради.