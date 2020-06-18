ДТЕК перевірив електромережі, щоб уникнути перебоїв під час ЗНО в школах

Оператори систем розподілу ДТЕК Мережі перевірили і посилили електрообладнання 534 шкіл, де в червні-серпні, згідно з графіком Міносвіти, пройде ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання). За даними компанії, така перевірка дозволила проконтролювати стан електромереж та відремонтувати те обладнання, яке необхідне.

В компанії ДТЕК повідомили, що ВСР, що входять в операційний холдинг ДТЕК Мережі, вже перевірили технічний стан електрообладнання, яке забезпечує світлом навчальні заклади Києва (145 об'єктів), Донецькій (73), Дніпропетровській (142), Київської (67) та Одеській (107) областей. Також енергетики оперативно провели ремонти.

"У цьому році у ЗНО візьмуть участь 380 тисяч молодих українців. Майже третя частина – в регіонах нашої присутності. Щоб випускників у цей відповідальний день нічого не відволікало, а все електрообладнання навчальних закладів працювало надійно, оператори систем розподілу провели перевірки електромереж. Всього понад 500. Там, де того вимагала ситуація – замінили і відремонтували лінії та інше силове обладнання", - повідомив Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Крім посилення мереж у навчальних закладах, ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, Одесаобленерго і Київобленерго вирішили змінити свої графіки планових ремонтів, які ОСР постійно проводять для технічного обслуговування енергообладнання і електричних ліній. У компанії відзначили, що планові ремонти допомагають енергетичній інфраструктурі працювати безперебійно. Компанія змінила графіки проведення планових ремонтів так, щоб такі ремонти (і відключення від мережі, пов'язані з ними) не перетиналися з проведенням всеукраїнського ЗНО.

Нагадаємо, ДТЕК Мережі розвиває бізнес за розподілом електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 млн. домогосподарств і 150 тис. підприємств.