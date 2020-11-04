Авто українців дряпають і кидають прямо на дорогу: як відшкодувати збиток за евакуацію авто

Кияни дедалі частіше скаржаться на те, що під час евакуації автомобілів із вулиць столиці за неправильну парковку евакуаторники дряпають і навіть ламають їхню власність. Довести щось на місці неможливо. Причому поліція стає на сторону евакуаторників і відмовляється фіксувати порушення.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Знайшов своє авто з ушкодженнями

Про те, що під час евакуації пошкодили його авто, розповів юрист Олександр Шемяткін. Інцидент стався 30 жовтня, у суботу. Евакуатор забрав його машину з десятка припаркованих і відправив на штрафмайданчик на Набережну-Лугову, 4.

Після того, як Олександр сплатив 1800 грн (штраф, послуги парковки, евакуації), йому запропонували підписати заяву на повернення автомобіля. Крім того, за словами Олександра, необхідно було поставити свій підпис і в рядку "до цілісності автомобіля претензій не маю", хоча свою машину господар ще навіть не оглядав.

Олександр вирішив все-таки оглянути свій автомобіль. Виявилося, що правий бампер був пошкоджений, а навколо валявся пластик. У верхній частині бампер навіть відійшов від фари.

Поліцейський, який перебував на парковці, порадив викликати його колег, оскільки він тут лише збирав акти, складав протоколи.

Facebook Олександра Шемяткіна

Facebook Олександра Шемяткіна

Власнику автомобіля чомусь не видали на руки акт евакуації, а дозволили тільки його сфотографувати. Виявилося, що в документи евакуаторники компанії ТОВ "Евакуатор Сервіс" поставили галочки про пошкодження половини зазначених частин автомобіля. Ймовірно, про всяк випадок. Олександр виявив, що у нього відзначили пошкодження лобового скла, чого насправді не було.

За словами Олександра, спочатку поліція відмовлялася приїхати і зафіксувати пошкодження автомобіля. Тільки після другого дзвінка приїхав незадоволений правоохоронець, який все одно відмовився скласти протокол. На його думку, сума пошкодження менша ніж 160 тисяч гривень. Порадив лише написати заяву на ім'я начальника поліції Подільського району Києва.

Забрали за хвилину й подряпали двері

І подібних історій чимало. Кияни скаржаться, що неакуратні евакуаторники примудрилися подряпати двері машини.

"Припаркувалася на тихій вулиці в центрі. Там стояли вже три автомобілі. Але відвезли тільки мій. Імовірно, тому що він був найскромнішим. Поруч стояв величезний позашляховик, дорогий "Мерседес" і ще якась гарна спортивна машина. Вони так і залишилися стояти. А моєї не було вже через пів години, як я повернулася. Таксист сказав, що муніципальний співробітник чергував на розі та видивлявся жертв, таких як я. Жінка за кермом, яка помчала у справах. Скоро повернеться. Тому вони поспішали. Таксист сказав, що мою машину завантажили рівно за хвилину", – скаржиться киянка Олена Остапенко.

Завантажити авто можуть менше ніж за хвилину "Київ паркувальний"

Олена встигла забрати авто цього ж дня, заплативши 1800 грн. Однак на штрафмайданчику не оглянула уважно автомобіль. "Подряпину у вигляді такого зчісу на пасажирських дверях уже побачила, коли приїхала додому. І ось що тут зробиш! Це додаткова плата за те, що виявилася не такою крутою, як власники сусідніх автомобілів, такі ж порушники як і я", – обурюється Олена.

Кидають прямо на дорозі

Іноді евакуатори наносять і більш серйозні збитки під час транспортування.

Так нещодавно в Дарницькому районі столиці евакуатор загубив на ходу "Ніссан", автомобіль просто випав на дорогу й опинився на боці.

Цей автомобіль випав з евакуатора на бік "Київ паркувальний"

А 2 жовтня евакуатор ТОВ "Паркінг Україна" загубив "Мазду". "За попередніми даними, пошкоджено радіатор", – сказано в повідомленні на сторінці громадської платформи "Київ паркувальний". Автомобілісти пишуть, що не тільки радіатор, є й інші пошкодження.

Авто з'їхало на ходу "Київ паркувальний"

Судитися потрібно і можна

Адвокат по ДТП Вадим Володарський зазначає, що найчастіше люди не звертаються щодо таких випадків до суду, хоча виграти цю справу цілком можливо. "Звичайно, розгляд може затягнутися, враховуючи завантаженість наших судів і карантин. Але виграти таку справу цілком можливо", – говорить юрист.

Володарський говорить, що в таких випадках, якщо вашу машину евакуювали й пошкодили, потрібно викликати поліцію й описувати пошкодження. "Поліцейський, який відмовився оформляти це через те, що сума збитку менша ніж 160 тис. грн, не має рації. Від цієї суми залежить, чи буде відкрито кримінальне провадження чи ні. А оформляти подію він зобов'язаний. Факт пошкодження повинен бути зафіксований. А кваліфікація це вже інше питання", – зазначає адвокат.

Якщо пошкодили автомобіль, викликайте поліцію "Київ паркувальний"

Також Вадим Володарський вказує, що акт про евакуацію повинен бути виданий на руки власникові автомобіля.

"Водій залежно від обставин вирішує, звертатися йому до суду чи ні. Перед цим ще варто провести товарознавчу експертизу автомобіля", – додає Володарський.

Що стосується страхової компанії, то ставити її до відома потрібно. Але треба вивчити умови договору. У багатьох випадках евакуація авто іншим транспортним засобом не покривається.