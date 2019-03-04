Пиляла через гроші? За що син українського письменника жорстоко вбив дружину і сина в Москві

Друзі жорстоко вбитої в Москві разом із сином Маші Матвєєвої обурені тим, що загиблу дівчину звинувачують у провокуванні чоловіка – мовляв, вона пиляла його через гроші. За словами її знайомих, Маша була світлою людиною. І всі, хто з нею спілкувався останнім часом, стверджують, що в родині панували любов і розуміння.

За що син кримського письменника Олександра Нікітіна, 34-річний Сава, по-звірячому вбив дружину і сина – в матеріалі OBOZREVATEL.

Рано-вранці 2 березня в Москві син проросійськи налаштованого кримського письменника Олександра Нікітіна, 34-річний Сава, задушив свою дружину Марію Матвєєву, а також жорстоко вбив 5-річного сина Марка. На його тілі знайшли десятки колотих і різаних ран. Загиблій дівчині було 29 років. Друзі та однокурсники Маші в шоці від того, що трапилося.

Сава і Маша ВКонтакте Маші Матвєєвої

Маша з сином ВКонтакте Маші Матвєєвої

"Маша добра, світла, позитивна людина. Вона ніколи нікого не образить, дуже хороша мама. І її син, Марк, теж гарний хлопчик", – розповіла одна зі знайомих дівчини OBOZREVATEL.

Однокурсниця загиблої повідомила нам, що Марія хотіла стати журналістом. "Вона навчалася в Московському фінансово-юридичному інституті на журналістиці. Дуже весела, світла дівчина. І дуже обов'язкова, виконувала всі завдання під час навчання, вчилася добре", – згадує подруга.

ВКонтатке Маші Матвєєвої

ВКонтатке Маші Матвєєвої

Сім'я декілька років тому переїхала в Москву і жила в квартирі літньої родички Марії. Дівчина працювала в Московському федеральному центрі "Мої документи".

Друзі кажуть, що заяви батька-письменника про те, що Маша могла спровокувати Саву на вбивство – дурощі і марення.

Батько Сави, письменник Олександр Нікітін ВКонтатке Олександра Нікітіна

"Одні пишуть, що могла спровокувати, інші, що нібито вона пиляла чоловіка через гроші (останнім часом Сава втратив роботу охоронця. – Ред.). Це все неправда й образливо! Я переглянула всю нашу переписку за останні два роки – нічого, що могло б насторожити. Звичайні будні звичайної сім'ї. Музика, рецепти, успіхи Марка, мрії про відпочинок, планування спільних вікендів, курйозні випадки з юності, природа, кіно, ремонт у дитячій – все, про що говорять і що обговорюють звичайні люди. Ніяких скарг, невдоволення і тривожних думок! Вона була щасливою мамою і щасливою дружиною", – розповіла нам подруга Марії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тіла жінки й дитини знайшли в квартирі у мікрорайоні Медведково в Москві. З ними жорстоко розправився Сава Нікітін, голова сімейства і син кримського письменника Олександра Нікітіна. Чоловік також намагався покінчити життя самогубством, але залишився живий і зараз перебуває в лікарні.

Як стало відомо зі ЗМІ, один із чотирьох синів письменника страждає психічним розладом, його побоюються жителі селища в Криму. Можливо, напад стався і у Сави.

Хоча батько журналістам заявив, що його сина могла спровокувати дружина.

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