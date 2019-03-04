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Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

Пиляла через гроші? За що син українського письменника жорстоко вбив дружину і сина в Москві

183тЧитати матеріал російською

Друзі жорстоко вбитої в Москві разом із сином Маші Матвєєвої обурені тим, що загиблу дівчину звинувачують у провокуванні чоловіка – мовляв, вона пиляла його через гроші. За словами її знайомих, Маша була світлою людиною. І всі, хто з нею спілкувався останнім часом, стверджують, що в родині панували любов і розуміння.

За що син кримського письменника Олександра Нікітіна, 34-річний Сава, по-звірячому вбив дружину і сина – в матеріалі OBOZREVATEL.

Рано-вранці 2 березня в Москві син проросійськи налаштованого кримського письменника Олександра Нікітіна, 34-річний Сава, задушив свою дружину Марію Матвєєву, а також жорстоко вбив 5-річного сина Марка. На його тілі знайшли десятки колотих і різаних ран. Загиблій дівчині було 29 років. Друзі та однокурсники Маші в шоці від того, що трапилося.

Сава і Маша

Сава і Маша

ВКонтакте Маші Матвєєвої

Маша з сином

Маша з сином

ВКонтакте Маші Матвєєвої

"Маша добра, світла, позитивна людина. Вона ніколи нікого не образить, дуже хороша мама. І її син, Марк, теж гарний хлопчик", розповіла одна зі знайомих дівчини OBOZREVATEL.

Однокурсниця загиблої повідомила нам, що Марія хотіла стати журналістом. "Вона навчалася в Московському фінансово-юридичному інституті на журналістиці. Дуже весела, світла дівчина. І дуже обов'язкова, виконувала всі завдання під час навчання, вчилася добре", згадує подруга.

Пиляла через гроші? За що син українського письменника жорстоко вбив дружину і сина в Москві

ВКонтатке Маші Матвєєвої

Пиляла через гроші? За що син українського письменника жорстоко вбив дружину і сина в Москві

ВКонтатке Маші Матвєєвої

Сім'я декілька років тому переїхала в Москву і жила в квартирі літньої родички Марії. Дівчина працювала в Московському федеральному центрі "Мої документи".

Новини
Перед вбивством зґвалтував сина: моторошні подробиці звірячої розправи над сім'єю в Москві

Друзі кажуть, що заяви батька-письменника про те, що Маша могла спровокувати Саву на вбивство – дурощі і марення.

Батько Сави, письменник Олександр Нікітін

Батько Сави, письменник Олександр Нікітін

ВКонтатке Олександра Нікітіна

"Одні пишуть, що могла спровокувати, інші, що нібито вона пиляла чоловіка через гроші (останнім часом Сава втратив роботу охоронця. – Ред.). Це все неправда й образливо! Я переглянула всю нашу переписку за останні два роки – нічого, що могло б насторожити. Звичайні будні звичайної сім'ї. Музика, рецепти, успіхи Марка, мрії про відпочинок, планування спільних вікендів, курйозні випадки з юності, природа, кіно, ремонт у дитячій – все, про що говорять і що обговорюють звичайні люди. Ніяких скарг, невдоволення і тривожних думок! Вона була щасливою мамою і щасливою дружиною", – розповіла нам подруга Марії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Тіла жінки й дитини знайшли в квартирі у мікрорайоні Медведково в Москві. З ними жорстоко розправився Сава Нікітін, голова сімейства і син кримського письменника Олександра Нікітіна. Чоловік також намагався покінчити життя самогубством, але залишився живий і зараз перебуває в лікарні.

  • Як стало відомо зі ЗМІ, один із чотирьох синів письменника страждає психічним розладом, його побоюються жителі селища в Криму. Можливо, напад стався і у Сави.

  • Хоча батько журналістам заявив, що його сина могла спровокувати дружина.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
подвійне вбивство в МосквіСава Нікітін
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Чужая семья - темный лес!
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Анисимова Наталия
Анисимова Наталия
Вот так и выходи замуж и детей рожай... чтоб в один "прекрасный день" лишиться жизни :( Ребенка то за что? Тоже провоцировал? Изверг!
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
рюзький світ вбиває
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Коломієць Наталія, Людина жила в Криму після окупації,потім взагалі переїхала до Мордору. Важко назвати його українцем.
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Коломієць Наталія
Коломієць Наталія
Прищепа Валентин, він українець, син українського письменника. Однако, наші то жгут!
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