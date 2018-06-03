Вот так читаешь ленту, думаешь, что подписан на людей, которые априори способны понимать элементарные вещи, а потом бац! - и удивляешься, сколько, оказывается, человек не в состоянии пользоваться мозгом.

Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ - убедить их величества. Выложить им все доказательства. По*уй на тайну следствия, по*уй на суд, по*уй, что могут сорваться выстраиваемые цепочки, что могут уйти заказчики, другие потенциальные исполнители, что, в конце концов, адвокаты на суде будут цепляться за каждый прокол, по*уй, что операция продолжается, что еще ни*ера не все известно, что данные промежуточные, что озвучивают их, естественно, далеко не в полном объеме - по*уй.

Покажите Сереже с Васей все, что у вас есть! Сережа с Васей должны поверить! Срочно высылайте мотоциклеты и почтовых голубей - Машенька в фейсбуке сомневается!

Удивляешься, сколько, оказывается, человек уверены, что вот прям заказчик пришел к организатору с письменным приказом убить Бабченко и с печатью Путина на нем. И со списком следующих жертв.

По*уй, что информация собиралась по крупицам, что сначала были названы только две фамилии, потом начали звучать другие фамилии, потом подозреваемый обмолвился о тридцати потенциальных жертвах - все это были разговоры, не понятно было, треп это или серьезно - и только потом стало известно все полностью, стало понятно, что серьезно, стали известны имена.

По*уй, что все это делалось в том числе и для того, чтобы этот список стал известен.

По*уй, что вы имеете возможность пи*деть сейчас про этот список только потому, что была проведена эта спецоперация. И делать рожу дулей - ах, ох, я не верю...

Что вот это все - список, фамилии в нем, Пивоварник, и проч. и проч. - стало известно только потому, что парни два месяца пахали, как буйволы, два месяца готовили эту спецоперацию, нарыли эти фамилии, эти схемы - и пашут до сих пор, потому что ни*рена ничего не закончилось.

Но Сережа из Фейсбука не верит. Ох ты ж, блин, какая трагедия, я сейчас расплачусь.

Ганапольский ознакомился с тем, что уже нарыто, ошалел, тут же поверил, тут же дал подписку, тут же взял охрану - а Сережа не верит. Боже, боже, все пропало...

Удивительно, какое количество людей не понимает, что "давайте подождем, пока станет известна вся информация" - это первейший, элементарнейший вариант поведения в таких ситуациях.

Удивительно, какое количество людей не понимает, что спасена не только одна жизнь Бабченко, а еще и вот эти жизни. Что благодаря этой "клоунаде" (ну, каждый второй же спец по контртерроризму, ух они-то операцию ужо провели бы, не то, что избушка!) спасены ВОТ ЭТИ КОНКРЕТНЫЕ СОРОК СЕМЬ ЖИЗНЕЙ. Но разве можно включить мозг, чтобы понять эту простую вещь?

Удивительно, какое количество людей открывает для себя такой банальный, элементарный способ ведения расследования, применяемый во всем мире, как имитация преступления. Гугл в помощь.

Удивительно, какое количество людей учит меня, как они поступили бы на моем месте. Ну, дружище, от всего сердца желаю тебе оказаться на моем месте. Все желания должны исполняться. "Нет-нет, что вы, я не могу нарушить журналистскую этику, пусть меня убивают, я приму смерть с гордо поднятым лицом! У меня двести тысяч читателей, они будут разочарованы".

Успехов. Вперед.

Доброе утро.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным.

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