Дружину Зеленського госпіталізували з двобічною пневмонією

Карина Бондаренко Суспільство 10:02, 16.06.2020 Оновлено: 10:49, 16.06.2020

Дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двосторонню пневмонію.

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Перша леді перебуває в лікарні Києва в стабільному стані, розповіли в пресслужбі Офісу президента.

"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленська перебуває в ізоляції та під наглядом лікарів.

Чергові ПЛР-тести на COVID-19 у Володимира Зеленського та дітей, зроблені 15 червня, показали негативний результат.

Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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