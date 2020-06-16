Дружину Зеленського госпіталізували з двобічною пневмонією
Дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двосторонню пневмонію.
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Перша леді перебуває в лікарні Києва в стабільному стані, розповіли в пресслужбі Офісу президента.
"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Зеленська перебуває в ізоляції та під наглядом лікарів.
Чергові ПЛР-тести на COVID-19 у Володимира Зеленського та дітей, зроблені 15 червня, показали негативний результат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про те, що в Зеленської діагностовано коронавірус, 12 червня повідомив Офіс президента України. Там запевнили, що перша леді почувається добре й не має жодних симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, включно з президентом Володимиром Зеленським та дітьми, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
Перша леді України перед тим, як у неї діагностували коронавірус (COVID-19), встигла провести кілька офіційних зустрічей.
Раніше Зеленський зізнався, що хотів навмисно заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.