Дружину Зеленського госпіталізували з двобічною пневмонією
Коронавірус у Олени Зеленської діагностували ще 12 червня. В Офісі президента повідомляли, що у неї не було ніяких симптомів хвороби
Тест на COVID-19 у президента України Володимира Зеленського та дітей показав негативний результат
Пізніше у першій леді зафіксували двосторонню пневмонію. Її госпіталізували в столичну лікарню
Відзначається, що Зеленська перебуває у стабільному стані
Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус
Дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двосторонню пневмонію.
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Перша леді перебуває у лікарні Києва в стабільному стані, повідомили в прес-службі Офісу президента.
"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Зеленська перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
Чергові ПЛР-тести на COVID-19 у Володимира Зеленського та дітей, проведені 15 червня, показали негативний результат.
Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус
Як повідомляв OBOZREVATEL :
про те, що у Зеленської діагностований коронавірус, 12 червня повідомив Офіс президента України. Там запевнили, що перша леді відчуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, включаючи президента Володимира Зеленського та дітей, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
Перша леді України перед тим, як у неї діагностували коронавірус COVID-19, встигла провести кілька офіційних зустрічей.
Раніше Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.