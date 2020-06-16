Дружину Зеленського госпіталізували з двобічною пневмонією

Дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двосторонню пневмонію.

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Перша леді перебуває у лікарні Києва в стабільному стані, повідомили в прес-службі Офісу президента.

"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Зеленська перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Чергові ПЛР-тести на COVID-19 у Володимира Зеленського та дітей, проведені 15 червня, показали негативний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

про те, що у Зеленської діагностований коронавірус, 12 червня повідомив Офіс президента України. Там запевнили, що перша леді відчуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.

Решта членів її сім'ї, включаючи президента Володимира Зеленського та дітей, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.

Перша леді України перед тим, як у неї діагностували коронавірус COVID-19, встигла провести кілька офіційних зустрічей.