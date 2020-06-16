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Дружину Зеленського госпіталізували з двобічною пневмонією

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
14,9 т.

  • Коронавірус у Олени Зеленської діагностували ще 12 червня. В Офісі президента повідомляли, що у неї не було ніяких симптомів хвороби

  • Тест на COVID-19 у президента України Володимира Зеленського та дітей показав негативний результат

  • Пізніше у першій леді зафіксували двосторонню пневмонію. Її госпіталізували в столичну лікарню

  • Відзначається, що Зеленська перебуває у стабільному стані

Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус

Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус

Дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двосторонню пневмонію.

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Перша леді перебуває у лікарні Києва в стабільному стані, повідомили в прес-службі Офісу президента.

"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Зеленська перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Чергові ПЛР-тести на COVID-19 у Володимира Зеленського та дітей, проведені 15 червня, показали негативний результат.

Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус

Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL :

УкраїнаКиївКоронавірусОфіс президента Олена Зеленська
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  1. /Суспільство