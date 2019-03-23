Дружину бензином, а тещу — сокирою: під Вінницею п'яний чоловік спалив будинок

На Вінничині п'яний чоловік намагався розправитися з дружиною і тещею.

Як передає ТСН, 48-річний Микола в ході з'ясування відносин спалив будинок, в якому проживав разом з дружиною, двома дітьми і тещею.

Під час конфлікту він кинув сокирою в тещу, але інструмент пролетів в сантиметрах від жінки. Дружину він облив бензином і намагався підпалити, але їй вдалося вирватися і втекти.

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Чоловік встиг підпалити будинок, поки на місце НП викликали поліцейських. В результаті він був заарештований на 60 діб і зараз знаходиться у вінницькому СІЗО.

Діти тимчасово живуть у родичів, а дружина з її матір'ю залишилися і ночують в сараї, розраховуючи відбудувати будинок.

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