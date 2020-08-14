Дружина звільненого в Білорусі українця: можу тільки сидіти і плакати без зупинки

Дворецька розповіла, як люди розшукують своїх зниклих в Білорусі рідних.

Людям, чиї родичі зникли під час протестів в Білорусі, доводиться розшукувати їх за уривками інформації з різних джерел.

Про це написала в Facebook дружина затриманого і звільненого українського волонтера Костянтина Рєуцького, співзасновник організації "Схід SOS" Олександра Дворецька. Кілька днів люди перебувають в невіданні про долю своїх рідних.

"За ці дві доби я перечитала тисячі прізвищ затриманих, в різних СІЗО, в лікарнях і судах. Вони були на клаптиках паперу, на аудіоповідомленнях, в таблицях і фотографіях побитих людей. Я бачила сотні повідомлень про розшук від родичів по всій Білорусі", – написала жінка.

Вона зазначила, що вже після звільнення українських волонтерів їй продовжують надходити повідомлення, пов'язані з пошуком зниклих. І опублікувала знімок одного з них.

"Міцкевич, 16 років, в 3-й лікарні шукайте", – сказано в ньому.

"Зараз, коли Костя і Женя в безпеці, мені і далі надходять повідомлення і ось тепер я можу тільки сидіти і плакати без зупинки. Вперше за ці два дні. Друзі, невже ми нічого не можемо зробити, щоб це зупинити?" – написала Дворецька.

Дворецька розповіла, як люди шукають затриманих в Білорусі родичів (Facebook Олександри Дворецької)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, затриманих в Білорусі учасників акцій протесту проти результатів виборів президента тримають по кілька діб без їжі і води.

У Білорусі звільнили двох українських волонтерів організації "Восток SOS" – Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва.

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