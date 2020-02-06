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7 лютого • оновлено в 09:29
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"Коханий, буде двійня! Зв'язок обірвався..." Дружина зниклого на Донбасі героя зворушила історією долі. Фото

13.7т
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Дружина зниклого і, можливо, загиблого під Іловайськом українського воїна, яка залишилася сама з двома дітьми, поділилася несамовитою історією долі.

Про це йдеться в матеріалі інформагентства Міністерства оборони "АрміяInform" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Марина і Василь, які давно проживали в цивільному шлюбі, офіційно розписалися 18 серпня 2014 року. У цей же день чоловік пішов на фронт. А вже через кілька днів його дружина, яка протягом більш ніж 12 років не могла завагітніти, виявила на тесті дві смужки.

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Марина і Василь

Марина і Василь

АрміяInform

"Уже навіть не сподівалися. А тут такий сюрприз. Я навіть боялася вірити, що це правда. Пам'ятаю, як 24 серпня, на День Незалежності, нарешті додзвонилася Васі. Мої батьки саме святкували сорок років спільного життя. Він подзвонив привітати їх, а вийшло... ми привітали його! Василь теж спочатку не повірив: "Ти жартуєш? Не може бути! Це точно?" – поділилася Марина.

Дізнавшись, що у них буде двійня, жінка одразу ж зателефонувала поділитися радістю чоловікові. Їх коротка розмова в той день стала останньою: "Кричу: "У нас буде двійня! Уявляєш?" У відповідь: "Що? Ти серйозно? Бережи дітей". Зв'язок обірвався".

При цьому Марина навіть не знала, що її чоловік був у Іловайську – він не хотів зайвий раз турбувати кохану.

"29 серпня в Іловайську він назавжди зник... А я навіть не знала про той Іловайськ. І телевізор не дивилася, щоб зайвий раз не нервувати. Якось у маршрутці несподівано заплакала ні з того, ні з сього. Мене запитали: чи не дзвонив чоловік? У грудях защеміло, відчулащось не те..." – згадала жінка.

"У мене була істерика. Говорила собі, що він не міг загинути. Адже ми дванадцять років мріяли про дітей! Він просто зобов'язаний їх побачити", – додала вона.

Василя шукали десять місяців. Весь цей час його вагітна дружина не знаходила собі місця, що і вилилося новими проблемами – лікарі попередили про серйозну патологію у її майбутньої дочки. Незважаючи ні на що, жінка народила двійню – Мирослава і Соломію.

Дружина зниклого на Донбасі героя зворушила їх історією

Дружина зниклого на Донбасі героя зворушила їх історією

АрміяInform

"Пам'ятаю, як вперше побачила новонароджених двійнят і поцілувала фотографію чоловіка. Кажу: "Вітаю, коханий! У нас сьогодні хлопчик і дівчинка народилися. Все, як ми мріяли..." Зараз Соломіяна інвалідності, їй провели складну операцію в Німеччині, щорічно їздимо за кордон на обстеження, вона має певні особливості. Але більш позитивну і говірку дитину знайти складно. Вона вижила, незважаючи на все, що говорили", – поділилася Марина.

Дружина зниклого на Донбасі героя зворушила їх історією

Дружина зниклого на Донбасі героя зворушила їх історією

АрміяInform

Василь – повний сирота, тому провести підтверджувальні тести ДНК останків тіла змогли тільки тоді, коли народилися Мирослав і Соломія. Саме за ДНК дітей і вдалося ідентифікувати чоловіка.

"Але, що б не говорили факти, я досі сподіваюся, що це неправда і він повернеться. Не вірю, і все! Адже момент його загибелі ніхто не бачив. Там був хаос і справжнє пекло. Так, всі говорять, що розірвалася БМП. Але, чи був він точно в машині, чи поруч, ніхто не знає. Навіть найкращий друг Василя, з яким вони були в одному БМП, не бачив, що трапилося з чоловіком... Каже, що почався обстріл і вони загубилися... Зараз він, до речі, є хрещеним дітей. У мене немає права розкисати. Та й як розкиснути з такими позитивчиками!" – підсумувала дружина зниклого героя.

Дружина зниклого на Донбасі героя зворушила їх історією

Дружина зниклого на Донбасі героя зворушила їх історією

АрміяInform

Діти зниклого героя з хрещеним

Діти зниклого героя з хрещеним

АрміяInform

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало великий резонанс відео з юним героєм Збройних сил України на Донбасі, який став на захист нашої країни, ще не досягнувши повноліття.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас
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Кор Павел
Кор Павел
Да обоз любит выжимать у людей слезу. Дети сироты, вдова. Олько ты туда поехал за боблом, на гражданке не было зараьатка. По омучто скакун все проскакали, государство все что можно продал и ни чего не прстроила
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Доброволец? В скотомогильник!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Газмяс Омский, ты про себя, ущербное
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован\\\\. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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