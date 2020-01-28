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28 січня • оновлено в 14:06
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Дружина Зеленського засвітилася на новій роботі: опубліковані фото

2.2т
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Перша леді Олена Зеленська з'явилася на своєму новому робочому місці.

Так, 27 січня відбулося засідання нового складу ради з питань розвитку комплексу "Мистецький арсенал". Про це повідомляється на його офіційному сайті.

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Олена Зеленська

Олена Зеленська

Сайт "Мистецького арсеналу"

"Дирекція Арсеналу ознайомила присутніх з попередніми рішеннями Ради розвитку, процесом оновлення стратегії, планами на 2020 рік і фінансовими викликами, які стоять перед інститутом в цьому році в зв'язку з недофінансуванням статутної діяльності, інвестиційного проекту по реконструкції та дисконтированием кредитних зобов'язань", – йдеться в повідомленні.

Олена Зеленська у "Мистецькому арсеналі"

Олена Зеленська у "Мистецькому арсеналі"

Сайт "Мистецького арсеналу"

Також на зборах був присутній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня стало відомо, що Зеленський призначив свою дружину Олену членом ради з питань розвитку комплексу "Мистецький арсенал".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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