Головна Новини
21 березня • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дружина заступника голови Харківської облради підхопила коронавірус: чиновника госпіталізували

10т
Читати матеріал російською

Першою хворою на коронавірус COVID-19 харків'янкою стала дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача – 37-річна Вікторія.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Жінка – у самоізоляції, а от чоловіка госпіталізували. Це в коментарі журналістам OBOZREVATEL підтвердила прессекретарка чиновника Вікторія Петрухіна.

Дружина заступника голови Харківської облради Скоробагача підхопила коронавірус. Ілюстрація

Дружина заступника голови Харківської облради Скоробагача підхопила коронавірус. Ілюстрація

Так, станом на 21 березня дружина Скоробагача перебувала у самоізоляції в Києві, вона почувалася нормально. А от самому чиновнику днем раніше стало гірше, і його госпіталізували. Чоловіка помістили в лікарню у Києві.

За інформацією Depo.Харків, жінці 20 березня ще раз зробили тест на коронавірус. У Скоробагача станом на 21 березня захворювання не було підтверджене, але він повторно здав аналізи.

Подробиці читайте незабаром на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус в Україні продовжив набирати обертів. Спалах COVID-19, який почався у китайському місті Ухань ще в листопаді 2019 року, вже 3 березня сягнув України. Перший випадок захворювання був зафіксований в Чернівцях. Станом на ранок 21 березня коронавірусом в Україні заразилося вже 41 осіб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
4
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги