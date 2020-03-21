Дружина заступника голови Харківської облради підхопила коронавірус: чиновника госпіталізували

Першою хворою на коронавірус COVID-19 харків'янкою стала дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача – 37-річна Вікторія.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Жінка – у самоізоляції, а от чоловіка госпіталізували. Це в коментарі журналістам OBOZREVATEL підтвердила прессекретарка чиновника Вікторія Петрухіна.

Дружина заступника голови Харківської облради Скоробагача підхопила коронавірус. Ілюстрація

Так, станом на 21 березня дружина Скоробагача перебувала у самоізоляції в Києві, вона почувалася нормально. А от самому чиновнику днем раніше стало гірше, і його госпіталізували. Чоловіка помістили в лікарню у Києві.

За інформацією Depo.Харків, жінці 20 березня ще раз зробили тест на коронавірус. У Скоробагача станом на 21 березня захворювання не було підтверджене, але він повторно здав аналізи.

Подробиці читайте незабаром на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус в Україні продовжив набирати обертів. Спалах COVID-19, який почався у китайському місті Ухань ще в листопаді 2019 року, вже 3 березня сягнув України. Перший випадок захворювання був зафіксований в Чернівцях. Станом на ранок 21 березня коронавірусом в Україні заразилося вже 41 осіб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!