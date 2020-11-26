Дружина українця, якому пересадили серце, написала зворушливого листа донору

Дружина Сергія Козачка з Костянтинівки Донецької області, якому у Львові пересадили серце, написала листа зі словами подяки родині анонімного донора.

Про це повідомила журналістка, засновниця IDonor: Всеукраїнська платформа донорства Ірина Заславець на своїй сторінці у Facebook.

У листі жінка подякувала за врятоване життя батька двох донечок і висловила надію, що колись ці слова прочитають рідні їхнього рятівника.

"Шановна родина донора, на жаль ми не знаємо Ваших імен та імені нашого донора, Ви, як невідомий солдат. Не має дня, щоб я про Вас не думала. Я хочу Вам висловити подяку за життя свого чоловіка. Якби не Ви, найближчим часом серце мого чоловіка зупинилося б, і я відчувала б весь той біль, яка зараз з Вами. Ви врятували не тільки його життя, а ще й моє. Ви зберегли батька дітям!" – написала дружина Козачка.

Родина врятованого пацієнта подякувала сім’ї донора серця Facebook Валерія Олександрівна Козачек

За її словами те, що вона відчуває – це більше, ніж вдячність.

"Я пишаюсь Вашим вчинком. І водночас мені соромно за своє щастя. Звертаючись до дружини нашого донора, я хочу побажати Вам міцного здоров'я, сил та обов'язково стати щасливою! Я обіцяю берегти серце , яке нам обом найдорожче! Звертаючись до мами, я хочу Вам подякувати за те, що подарували життя і моєму чоловіку. Дівчата, я вам буду вдячна до свого останнього дихання!" – наголосила жінка.

Вона запропонувала родині донора, якщо в них з'явиться бажання, розкрити імена або поспілкуватися.

"Ми будемо чекати. Нам важливо молитися за душу нашого рятівника. Якщо ви не маєте бажання надати будь-яку інформацію, ми з повагою до цього поставимося. Я сподіваюсь, що цей лист до вас дійде!" – наголосила вона.

Пост подяки сім'я розмістила в соцмережі Facebook Валерія ОЛександрівна Козачек

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Львові хірурги пересадили серце та дві нирки трьом пацієнтам від одного донора – 28-річного чоловіка, який помер від інсульту. Лікарі тиждень боролися за його життя, проте не врятували. Рідні померлого погодилися на донорство – це мама, сестра й вагітна первістком дружина.

Серце отримав житель Костянтинівки, його власне стало в чотири рази більшим після того, як він перехворів на грип. Щоб провести операцію, кардіохірург і директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров добирався з Маріуполя до Львова літаком та гелікоптером.