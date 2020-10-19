Дружина та син Гройсмана заразилися коронавірусом

Мирослав Семенюк Суспільство 08:50, 19.10.2020 Оновлено: 09:11, 19.10.2020

Сім'я колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана захворіла на коронавірус (COVID-19).

Як повідомив Гройсман у Facebook, минулого тижня заразилися його дружина і син (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас тест самого експрем'єра показав негативний результат.

"Зрозуміло, що як людина, яка контактує із хворими на COVID, щоб нікого не наражати на небезпеку я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції, і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки", – зазначив він.

За словами Гройсмана, він прийняв рішення залишитись разом зі своєю дружиною і сином вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у парламентській фракції "Слуга народу" на коронавірус хворіють щонайменше десятеро осіб.

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