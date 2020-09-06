Дружина Порошенка забезпечила масками та санітайзерами студентів з інвалідністю

Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко передала студентам Університету "Україна" маски та санітайзери. За її словами, університет "Україна" – один із небагатьох вишів, який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю.

Як відомо, протягом президентської каденції Петра Порошенка його дружина Марина активно опікувалася запровадженням в Україні інклюзивної освіти. Зараз до питань соціалізації дітей з особливими освітніми проблемами додалися ще й проблеми захисту від коронавірусу. Тим паче, що з державного бюджету освітянам до початку нового навчального року на захист від вірусу влада не виділила жодної гривні.

"Це стало традицією для Фонду Порошенка – дбати про безпеку студентів і всіх українців. Сьогодні ми передали й засоби особистої безпеки – це маски і санітайзери для університету, щоб студенти могли краще навчатися й отримувати нові знання, щоб потім уся країна пишалася такими чудовими фахівцями, які виходять із цих стін. Для мене особисто важливо, що саме інклюзивна освіта, яка є філософією цього закладу, пошириться на всі інші навчальні заклади по всій Україні", – зазначила Марина Порошенко.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Петро Таланчук розповів, що зараз у виші навчається майже тисяча людей з інвалідністю. "Університет створювався для людей з інвалідністю зокрема", – зазначив очільник університету.

Петро Порошенко та фракція "Європейська солідарність" у парламенті вимагають від влади запровадити страхування освітян від коронавірусу, а також запровадити додаткову оплату праці у разі додаткового навантаження на педпрацівників через пандемію. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроєкти.

Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією "Рошен" і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завдяки Фонду Петра Порошенка, який від початку епідемії передав у Вінницьку центральну районну клінічну лікарню 3,5 тисячі високоякісних захисних костюмів, жоден медик тут не захворів.