Дружина Марківа зворушливо розповіла про повернення чоловіка. Відео

Дружина звільненого італійським судом нацгвардійця Віталія Марківа Діана зворушливо розповіла про його повернення на батьківщину.

Вона поділилася з журналістами інформацією про те, що першою із звільненням чоловіка її привітала волонтерка Діана Макарова, потім мама. Загалом телефонувало багато людей, уточнила Діана.

"Віталій набрав мене десь через годину. Не вірилось ні мені, ні йому", – сказала вона.

Було дуже багато емоцій, тож перші слова чоловіка вона не пам’ятає.

До приїзду Віталія мама приготувала йому улюблену страву – печіночний торт. Про це він сам попросив її телефоном напередодні поверення, сказала Діана.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у вівторок, 3 листопада, у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його виправдали і звільнили з-під варти.