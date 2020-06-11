Другу хвилю коронавірусу можуть зупинити маски: вчені довели ефективність захисту

Використання маски для обличчя в масштабах всього населення може призвести до зниження передачі COVID-19 до контрольованих рівнів у межах кожної країни.

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А також може запобігти виникненню подальших хвиль пандемічної хвороби в поєднанні з локалізаціями спалахів. Такого висновку дійшли вчені з британських університетів Кембриджу і Грінвіча, пише Al Arabiya.

За словами дослідників, одноразові "блокування" і заборони не зупинять можливість відродження нової хвиві коронавірусу. Але водночас навіть саморобні маски можуть значно знизити швидкість його передачі, якщо достатня кількість людей буде носити їх у громадських місцях.

"Наш аналіз підтримує негайне і загальне прийняття масок у суспільстві", – сказав один із керівників дослідження Річард Штутт.

Вчені вивели показник "R", що вимірює середню кількість людей, яким однин заражений COVID-19мCOVID-19 передати вірус. Дослідження ж показало, що у випадку, якщо люди носять маску щоразу, коли вони перебувають на публіці, це вдвічі знижує ефективність R, ніж якби маски носили тільки після появи симптомів.

"Ми мало що можемо втратити від повсюдного застосування масок для обличчя, але вигоди можуть бути значними", – зазначила дослідниця Рената Реткуте.

У результаті британські вчені зробили висновок: якби широке використання маски поєднувалося із дотриманням соціального дистанціювання і деякими заходами щодо локалізації, це могло б стати "прийнятним способом боротьби з пандемією і відновленням економічної активності" в країнах світу. До того ж задовго до винайдення і доступності для громадськості ефективної вакцини проти COVID-19.

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