Другої хвилі COVID-19 можна уникнути – ВООЗ

Другої хвилі COVID-19 можна уникнути, оскільки зараз у медиків є достатньо інструментів для запобігання поширенню інфекції.

Про це заявив помічник глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Раньєрі Гуерра в інтерв'ю газеті Corriere della Sera. За його словами зростання кількості заражених пов'язано з поліпшенням і розширенням діагностики.

Воддночас експерт зазначив, що кількість важких пацієнтів можна і потрібно контролювати. Медики вже навчилися робити це, на жаль, після вельми гіркого досвіду.

Гуерра заявив, що з початком навчального року кількість заражень збільшиться, тому що фізичним контактам між учнями ніяк не можна запобігти.

Представник ВООЗ визнав, що дотепер не вивчено питання заразності дітей із коронавірусом. За його словами, діти до 10-11 років рідше заражають оточуючих. Після 12 років здатність передавати інфекцію у підлітка така ж, як у дорослих.

Майже третина нових захворювань на коронавірус протікає безсимптомно.

Однак, на думку фахівця, навіть дуже легка форма хвороби може призвести до видимої шкоди для здоров'я в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

"Краще не заразитися вірусом, тому що вже є докази серйозних проблем зі здоров'ям навіть у пацієнтів із дуже незначними симптомами", – підсумував представник ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ попередили, що масове зняття карантинних обмежень у багатьох країнах може призвести до виникнення другої хвилі коронавірусу (COVID-19).