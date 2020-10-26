Другий тур місцевих виборів в Україні: коли і за якої умови пройде

Карина Бондаренко Суспільство 08:04, 26.10.2020 Оновлено: 08:16, 26.10.2020

Приблизна дата проведення II туру виборів мерів у містах України – 15 листопада.

Він пройде в містах з більш ніж 75 тисяч виборців, якщо ніхто з кандидатів 25 жовтня не набере більше 50%, повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

У такому випадку в II турі змагатимуться два лідера.

Згідно з результатами екзитполів, у багатьох містах діючі мери показали досить переконливий результат, але з "мільйонників" лише голові Харкова Геннадію Кернесу вдалося перемогти в першому турі. Це означає, що, за попередніми даними, тільки в Харкові не буде другого туру.

Відзначимо, що результати голосування повинні оголосити не пізніше 6 листопада – через 12 днів після першого туру. У ЦВК спрогнозували, що підрахунок голосів буде тривалим і стане випробуванням для територіальних комісій.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови №4234, який передбачає скасування другого туру місцевих виборів через карантин. Ініціатором документа стала народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко.

  • Після чого в партії "Слуга народу" заявили, що не мають наміру "зривати" другий тур місцевих виборів – 2020 у зв'язку з пандемією COVID-19. Зареєстрований "слугою" Грищенко проект постанови, який може скасувати другий тур, пресслужба партії прокоментувала у своєму Telegram-каналі 21 жовтня.

  • В СН підкреслили, що ця ініціатива є "особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії".

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