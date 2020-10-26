Другий тур місцевих виборів в Україні: коли і за якої умови пройде
Результати першого туру мають оголосити не пізніше 6 листопада
За результатами екзитполів, другого туру не буде в Харкові
В інших містах голосування пройде в середині листопада
Приблизна дата проведення II туру виборів мерів у містах України – 15 листопада.
Він пройде в містах з більш ніж 75 тисяч виборців, якщо ніхто з кандидатів 25 жовтня не набере більше 50%, повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.
У такому випадку в II турі змагатимуться два лідера.
Згідно з результатами екзитполів, у багатьох містах діючі мери показали досить переконливий результат, але з "мільйонників" лише голові Харкова Геннадію Кернесу вдалося перемогти в першому турі. Це означає, що, за попередніми даними, тільки в Харкові не буде другого туру.
Відзначимо, що результати голосування повинні оголосити не пізніше 6 листопада – через 12 днів після першого туру. У ЦВК спрогнозували, що підрахунок голосів буде тривалим і стане випробуванням для територіальних комісій.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови №4234, який передбачає скасування другого туру місцевих виборів через карантин. Ініціатором документа стала народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко.
Після чого в партії "Слуга народу" заявили, що не мають наміру "зривати" другий тур місцевих виборів – 2020 у зв'язку з пандемією COVID-19. Зареєстрований "слугою" Грищенко проект постанови, який може скасувати другий тур, пресслужба партії прокоментувала у своєму Telegram-каналі 21 жовтня.
В СН підкреслили, що ця ініціатива є "особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії".