Поширення коронавірусу COVID-19 відбувається непередбачувано, друга його хвиля може бути в рази смертельнішою.

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Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський історик Андрій Зубов. Він навів як приклад ситуацію з пандемією іспанського грипу в 1918-1919 роках.

"Сто років тому була іспанка, страшна епідемія, від якої загинуло 50-100 млн осіб. Перший пік був пізньою весною 1918 року, а другий пік – в серпні-вересня 1918 року. Він був в десять разів смертельнішим за перший", – зазначив Зубов .

Історик припустив, що світ може зіткнуться з дуже серйозними випробуваннями у зв'язку з коронавірусом.

"Що нас чекає – ми ще не знаємо. Можливо, випробування будуть дуже важкими, особливо в сфері психіки. Чи витримає людство, всю цю психічне навантаження? Це велика проблема", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені наблизилися до розгадки того, як коронавірус поширився світом. COVID-19 потроху мутує, але ці мутації не викликають занепокоєння і поки не роблять вірус більш-менш небезпечним.