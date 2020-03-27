Коронавірус у Криму набрав обертів: півострів ризикує перетворитися на другу Італію

В анексованому Криму кількість хворих на коронавірус продовжує зростати – у п'ятницю, 27 березня, діагноз підтвердили у 19 осіб. Ще 2,3 тис. кримчан – під підозрою. При цьому там немає апаратів штучної вентиляції легенів, маски в дефіциті, а сам півострів вже давно перетворився у "заповідник пенсіонерів".

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Чим обернеться замовчування пандемії коронавірусу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Заїхали в Крим по мосту

Окупаційна влада Криму шукає пасажирів автобуса, який 16 березня приїхав з російського Краснодара до Сімферополя (по Керченському мосту). У 14 туристів, які їхали в той день, вже підтверджено коронавірус. Всі ці люди повернулися з поїздки в Об'єднані Арабські Емірати - каталися на круїзному лайнері.

Відомо, що серед хворих – 4 жителів селища Форос (Велика Ялта). "Вони ще в лікарню за довідкою сходили для садка. В результаті лікарню закрили на карантин, і жінка з реєстратури з підозрою на короновірус. Як би ще своє чадо в сад не відвели", – діляться подробицями місцеві жителі.

Також відомо про хворих жителів Сімферополя, Сак, Євпаторії, Керчі та Севастополя. "У Севастополі підтверджено п'ять випадків нової коронавирусной інфекції. Хворі повернулися із зарубіжних поїздок, в місто вони прибули після відвідин Франції, Великобританії та Південно-Східної Азії", – йдеться в повідомленні окупаційної влади міста.

Шукають пасажирів автобусу Краснодар-Сімферополь transdir.ru

Там вже закрили на карантин готель "Аквамарин", а всіх постояльців зобов'язали самоізолюватись на 14 днів. З'ясувалося, що в цьому готелі оселилася дівчина, яка була на навчанні в Великобританії. В неї також підтвердили коронавірус.

Ще одна хвора повернулася з Риги – прилетіла до Криму з пересадкою через московський аеропорт Шереметьєво.

Закликав розстріляти родину

В інфекційну лікарню Феодосії вже привезли сім'ю з Алушти - це двоє батьків і діти (8 і 2 роки). При цьому інфекційні відділення є в лікарнях Алушти або Ялти. Але самопроголошена влада пояснила, що тільки в Феодосії є спеціальні ізольовані бокси.

А ось цькування сім'ї влаштував директор кримського бюро телеканалу НТВ Олег Крючков. Він звинуватив алуштинців, в тому, що вірус вони привезли з Європи, куди каталися по українській біометрії. І пообіцяв опублікувати прізвища і адреси цих людей.

"Вчора в Алушті дві бригади медиків два годину намагалися умовити тих, хто приїхав з Європи по українській біометрії, здати аналізи і дотримуватися карантину. Ці люди відмовилися від спілкування з медиками, кримінальної відповідальності немає. Покарати не можна. Як ви вважаєте ... може якщо я знайду в своїй поштовій скриньці прізвища і адреси цих людей ... Опублікувати їх чи ні? " – написав пропагандист в Facebook.

Журналіст влаштував цькування Скріншот

На його заклик відразу відгукнулися "небайдужі", які стали пропонувати "заварити двері" або "розстріляти родину". А журналісти атакували будинок хворих. Хоча вони запевняли, що в Європі не були, а їздили по російським паспортам і не через Україну.

"Вони прилетіли в Краснодар одночасно з віце-прем'єром Ківіко (віце-прем'єр самопроголошеної уряду Криму Ірина Ківіко - Ред.), Тільки зараз вони - в ізоляції примусової в Феодосії, а Ківіко - на нарадах сидить", – пише місцевий блогер, який поспілкувався з хворими.

Так званий "прем'єр" Криму теж відвідувала ОАЕ Facebook / Ірина Ківіко

Ні масок і лікарів

Незважаючи на заяви окупаційної влади про те, що коронавірус прийшов до них тільки зараз, жителі півострова давно запідозрили недобре. Маски з аптек зникли ще місяць тому, а з магазинів щезли крупи, гречка і туалетний папір.

"У Ялті немає лікарів, немає апаратів штучної вентиляції легенів, навіть медичних масок немає", – обурюються місцеві жителі.

Маски стали дефіцитом an-crimea.ru

Після того, як Росія окупувала Крим, медицина зникла практично на всьому півострові - лікарів немає ніде. Не допомогли вирішити проблему і медики, які приїжджали працювати з Росії, вони звільнялися і поверталися додому. "Я отримував зарплату 38 тис. рублів, а за оренду житла треба було віддавати 30 тисяч", – скаржилися російським журналістам медики.

"Хочуть другу Італію"

Сьогодні в лікарнях анексованого півострова з діагнозом ГРВІ знаходяться майже дві з половиною тисячі чоловік, з них більше двох тисяч – з пневмонією.

Там вже вирішили закрити всі пансіонати і готелі, а до 1 червня припинити бронювання. При цьому в Криму оголосили тиждень вихідного, про карантин - ні слова.

Але жителі Ялти кажуть, що всі виходять на роботу. "Всі, кого я знаю, будуть працювати. Це магазин елітного одягу, книжковий магазин", – уточнює Владислав Колесник.

Замість карантину оголосили тиждень відпустки, але всі підуть на роботу Скріншот

Багато хто дивується, чому Крим досі не закрили, як це зробила Україна - пункти пропуску на Чонгарі і Каланчаку перестали пропускати людей ще 17 березня.

"Чому тимчасово взагалі не закрити півострів для в'їзду? Адже якщо їхати в вагоні поїзда з Москви до Сімферополя, одна людина заражає практично весь вагон", – пише Олег Білий.

Деякі уточнюють, що заборона на роботу готелів і пансіонатів не торкнулася приватників. А закриті кордони Європи можуть обернутися тим, що до них рвонуть з усієї Росії.

"На наступному тижні напевно вся Росія їде до нас. Я здаю житло, як і багато на ПБК, так ось, телефон просто обривається", – пише один з кримчан.

Жителі ПБК пишуть, що росіяни "натаскають їм свого добра"

Інші переживають, що через це півострів може перетворитися на другу Італію. "Вони нам зараз натаскають свого "добра". Цікаво, чи буде кримська влада щось з цим робити або вони хочуть другу Італію? Ось тепер, мабуть, потрібно готуватися до найгіршого", – пишуть вони в місцевих пабліках.

А жителі Росії вже викладають в Youtube ролики, як вони їдуть до Криму. Пишуть, що через відпустки вирішили побувати тут.

"Всі закрили кордони, Аерофлот закрив кордони, а відпустка є. І не дивлячись на загальну сірість, ми вирішили доїхати до моря і провести пару днів у нашому улюбленому Криму. Переїжджаємо міст і їдемо в Ялту", – опублікував свій ролик 25 березня Алекс з Ростова-на-Дону.

Росіяни поїхали в Крим Скріншот

Масштаби епідемії приховують

Екс-віце-прем'єр АР Криму Андрій Сенченко сумнівається, що в анексований Крим навіть в період коронавируса поїдуть росіяни.

"Те, що там в останні роки називалося туризмом, було швидше імітацією. Щодо російської еліти, яка має ласі об'єкти в Криму, то їх не так багато. А ось що стосується медицини, то з приходом російської окупації, вона зникла як така взагалі. І кримчани пишуть про це постійно - і всі ці легенди про лікарів з РФ просто розсипалися", – говорить OBOZREVATEL Сенченко.

Наприклад, люди скаржаться, що талончик на кардіограму їм доводиться чекати 45 діб. За цей час можна померти.

У Криму до сих пір ніхто не ходить в масках

Далі, прогнозує Сенченко, ситуація на окупованому півострові буде розвиватися приблизно, як по всій Росії - там будуть до останнього приховувати реальні масштаби епідемії.

"І при всій пандемії Росія виглядає значно гірше за Україну, і значно гірше за всіх. І пов'язано це з тим, що близько мільйона китайців працювали за Уралом, і їздили на свій новий рік додому, потім повернулися. Але при цьому ніякі своєчасні карантинні заходи не були вжиті. Не варто забувати, що вся Москва перенасичена тусовщиками, які в Куршевелі та інших місцях спілкувалися між собою і отримували цей вірус. Їх чекає дуже складний період, і вважаю, що їх чекають дуже серйозні антипутінські протести в силу того, що влада нічого не робить для локалізації цієї проблеми", – уточнив Сенченко.

Він додав, що в Криму і зараз задушлива атмосфера окупованої території, тому люди бояться протестувати, на відміну від Москви та інших великих міст.

"Заповідник пенсіонерів"

Окупаційна влада Криму і зараз намагається замовчувати епідемію коронавірусу на півострові, говорить один з ініціаторів проекту Free Crimea і політтехнолог Тарас Березовець.

"Самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов заявив, що місцеві блогери, які говорять про епідемію, працюють на українські спецслужби. Окупаційна влада максимально довго приховували інформацію від населення. І навіть, коли випадки коронавірусу були, заявляли, що його там немає", – каже Березовець .

Перших п'ятьох хворих, у яких діагноз підтвердився, звинуватили в тому, що вони були в Європі, а приїхали в Крим транзитом через Україну. А тим, хто намагається донести реальну інформацію, загрожують кримінальними переслідуваннями.

"При цьому апаратів вентиляції легенів, які критично важливі в ситуації з коронавірусом, дуже мало. Наприклад в Керчі їх п'ять, причому, ще з 80-их років. В Сімферополі, наскільки мені відомо, їх 12. А по Севастополю статистики немає", – каже Березовець.

У Криму дуже багато пенсіонерів an-crimea.ru

Ускладнюється все ще й тим, що людям, у яких з'явилися симптоми, навіюють, що епідемії там немає. Мовляв, це просто бронхіт. Тому за допомогою вони не звертаються. Також на півострові живе дуже багато літніх людей - саме вони схильні до найбільшого ризику померти від коронавірусу.

"Це буде мати дуже сумні наслідки, адже Крим навіть при Україні був заповідником пенсіонерів - туди масово вивозили військових пенсіонерів. І там кількість людей пенсійного віку набагато вища, ніж в інших регіонах України. А після 2014 року туди масово стали заїжджати російські пенсіонери - на різниці з курсом їм стало вигідно купувати нерухомість. І вони, коли виходили на пенсію, купували там квартири і дачі", – додає експерт.

До того ж окупаційна влада абсолютно не запаслася масками і антисептиками. "Там вже почалися перебої з продуктами. Люди потихеньку скуповували крупу, консерви. І ніяких протиепідемічних заходів там немає. Як розповідають мої друзі, люди в масках там взагалі не ходять. І на тлі того, що там вже є заражені, буде величезний сплеск коронавірусу", – уточнив Березовець.

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