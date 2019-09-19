"Друга хвиля похолодання": синоптик дав невтішний прогноз до кінця вересня

Після першої хвилі похолодання з дощами і бурями, в Україну зайде чергова, більш холодна повітряна маса.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань, за його прогнозами, нічна температура в Україні опуститься до +4 градусів.

"20 вересня в Україні ще збережеться прохолодна погода з дощами, нічна температура в північних областях становитиме 4...7 градусів тепла, в південних до +9", – каже синоптик.

Наступні п'ять днів, за прогнозами народного синоптика, порадують українців невеликим потеплінням, нічна температура підніметься до +9 на півночі, а вдень прогріється до +20. Тільки на сході країни буде прохолодно з невеликими дощами.

"Уже з 25 числа українців очікує друга хвиля похолодання. Температура вночі опуститься до + 3...+ 4 градусів, а вдень повітря прогріється до +13. На 28-29 жовтня прогнозуються дощі", – розповів Горбань.

В Україну йдуть дощі

Народний синоптик також дав прогноз на початок жовтня, за його словами перші десять днів другого місяця осені будуть досить теплими, температура коливатиметься в межах +21...+ 23 градуси в південних областях. На півночі трохи прохолодніше. З 4 по 6 жовтня пройдуть дощі.

"Потім очікується різке зниження температури до +9 вночі і +13...+15 градусів вдень", – спрогнозував Горбань.

Провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило повідомив OBOZREVATEL, що подібні перепади температури абсолютно характерні для цієї пори року.

За його словами, зараз відбувається природний для вересня місяця процес – перебудова літніх процесів на осінні, тобто немає стабільності в атмосфері. Тому в Україні поки тепла погода буде чергуватися з різким похолоданням.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спочатку не буде такою суворою, як прогнозували раніше.

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