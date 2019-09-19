Головна Новини
20 вересня • оновлено в 02:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Друга хвиля похолодання": синоптик дав невтішний прогноз до кінця вересня

891 Читати матеріал російською

Після першої хвилі похолодання з дощами і бурями, в Україну зайде чергова, більш холодна повітряна маса.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань, за його прогнозами, нічна температура в Україні опуститься до +4 градусів.

"20 вересня в Україні ще збережеться прохолодна погода з дощами, нічна температура в північних областях становитиме 4...7 градусів тепла, в південних до +9", – каже синоптик.

Новини
Мороз і сніг: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

Наступні п'ять днів, за прогнозами народного синоптика, порадують українців невеликим потеплінням, нічна температура підніметься до +9 на півночі, а вдень прогріється до +20. Тільки на сході країни буде прохолодно з невеликими дощами.

"Уже з 25 числа українців очікує друга хвиля похолодання. Температура вночі опуститься до + 3...+ 4 градусів, а вдень повітря прогріється до +13. На 28-29 жовтня прогнозуються дощі", – розповів Горбань.

В Україну йдуть дощі

В Україну йдуть дощі

Народний синоптик також дав прогноз на початок жовтня, за його словами перші десять днів другого місяця осені будуть досить теплими, температура коливатиметься в межах +21...+ 23 градуси в південних областях. На півночі трохи прохолодніше. З 4 по 6 жовтня пройдуть дощі.

Новини
Смерчі, бурі і сніг: синоптики дали прогноз погоди в Україні

"Потім очікується різке зниження температури до +9 вночі і +13...+15 градусів вдень", – спрогнозував Горбань.

Провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило повідомив OBOZREVATEL, що подібні перепади температури абсолютно характерні для цієї пори року.

За його словами, зараз відбувається природний для вересня місяця процес – перебудова літніх процесів на осінні, тобто немає стабільності в атмосфері. Тому в Україні поки тепла погода буде чергуватися з різким похолоданням.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спочатку не буде такою суворою, як прогнозували раніше.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
погода клімат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel