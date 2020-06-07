Друга хвиля коронавірусу в Україні може бути набагато небезпечніше – Данилюк

Владі в Україні слід готуватися до другої хвилі коронавірусу, яка може бути набагато небезпечнішою за першу.

Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV висловив екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк. "Зараз Україна виходить з першої хвилі коронавірусу. Я впевнений: буде друга хвиля", – заявив він.

За оцінками екс-чиновника, вона вдарить і по здоров'ю населення, і по економіці країни.

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Данилюк заявив, що пандемія коронавірусу вже використовується і буде використовуватися владою для того, щоб виправдовувати свої помилки. "Це буде і в майбутньому. Всі помилки, навіть зміни клімату, будуть прикриватися коронавірусом", – спрогнозував він.

Разом з тим Данилюк закликав владу зробити висновки з першої хвилі COVID-19 і, не витрачаючи часу на пошуки винних, готуватися до другої хвилі.

Друга хвиля коронавірусу в Україні може бути набагато небезпечнішою – Данилюк

Як писав OBOZREVATEL, директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив про те, що масове зняття карантинних обмежень у багатьох країнах може призвести до виникнення другої хвилі коронавірусу. У ВООЗ відзначили, що в Україні поступово стабілізується ситуація з епідемією COVID-19, однак ризик нових заражень як і раніше залишається високим.