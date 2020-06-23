Вірусологи спрогнозували дату початку другої хвилі COVID-19: причина – в ослабленні карантину

Дарина Дурова Суспільство 17:53, 23.06.2020 Оновлено: 17:54, 23.06.2020

Друга хвиля пандемії COVID-19 у разі істотного масового ослаблення карантину може початися вже в кінці серпня або на початку вересня поточного року.

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Такий прогноз озвучив фахівець із математичного моделювання інфекційних захворювань Майк Тілдеслі з Уорікського університету (Великобританія), передає "ВВС Україна".

При цьому, на думку епідеміолога Адама Кучарські з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, локальні спалахи нової інфекції можуть з'явитися вже в найближчі тижні або місяці після ослаблення карантинних заходів. Але це не гарантує другої хвилі.

Вчені також вказали на те, що коронавіруси швидше поширюються в холодну пору року. Через це навіть невеликі спалахи взимку можуть привести до нової хвилі.

"Весна нам, безсумнівно, допомогла. Але друга хвиля практично неминуча, особливо з огляду на те, що попереду холодні місяці", – зазначив професор Джонатан Болл, вірусолог із Ноттінгемського університету.

"Для влади головне завдання – домогтися того, щоб пік не перевантажив систему охорони здоров'я", – додав учений.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вірусологи також заявили, що головним спусковим гачком нового спалаху коронавірусу може стати ослаблення карантину.

Головний санлікар України Віктор Ляшко вважає, що друга хвиля пандемії COVID-19 у нашій країні відбудеться з вірогідністю у 70%.

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