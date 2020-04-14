Друга хвиля коронавірусу може бути легшою – санлікар

Якщо карантинні заходи в Україні послаблюватимуть поступово, відповідно люди хворітимуть рівномірно, тоді є велика ймовірність, що друга хвиля коронавірусу восени буде значно легшою, ніж перша.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас. Якщо ж цього не робити, за його словами, то окрім катастрофи в економіці, на осінь спровокуємо другу і значно масштабнішу хвилю інфікування.

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"Карантин слід послаблювати, особливо на літо, тоді на осінь матимемо невелику частку людей, яка має захворіти, відповідно, не буде такої великої другої хвилі. Щоб сформувався колективний імунітет, люди все одно мають перехворіти. Фактично, темпи поширення вірусу і рівень захворюваності населення можемо регулювати в ручному режимі. В такому разі медична система теж матиме час для поновлення своїх можливостей, зокрема і технічних", – зазначив Протас.

Друга хвиля коронавірусу

За його словами, медичній системі слід змінювати акценти в діагностиці коронавірусу, перейшовши від масового тестування на його наявність до тестування на імунітет проти вірусу.

"Нам треба знати, скільки у нас зараз перехворіло населення і скільки залишиться на осінь. Враховуючи те, що більша частина хворіє в легкій формі або взагалі безсимптомно, т. зв. носійство, то нема сенсу їх виявляти. Люди самі звертаються в лікарні у разі підвищення температури, задишки чи навіть нежитю. Перехворіло вже набагато більше людей, ніж підтверджено офіційно. Тепер нам важливіше знати, у кого є імунітет до вірусу. Ось на цьому слід робити акцент", – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української інфекціоністки Алли Мироненко, той факт, що лабораторії в Україні не перевантажені тестуванням на коронавірус, є добрим знаком, адже це свідчить про незначне зростання кількості інфікованих.