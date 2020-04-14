Я однозначний прибічник дотримання карантинних заходів і закон один для всіх, але слід розуміти, що деякі запровадженні рішення були шкідливими. Після Пасхи можна було би знімати додаткові обмеження, які вводилися за принципом "краще пожаліти і зробити, ніж не зробити і пожаліти". Їх однозначно слід відміняти, бо ми ж бачили, скільки негативу вони викликали і як себе вели правоохоронні органи. Наприклад, носіння масок стосувалося виключно громадських місць, а штрафують всіх, бо "громадським місцем стала вся Україна". Хоча логіка була інша – маски мають використовуватися у місцях масового скупчення людей. Але оскільки у нас заборонили збиратися більше двох людей – автоматично зникло поняття "місця масового скупчення людей". Так само було із транспортом. Дозволялось перевезення 10-х людей, проте на зупинці були ці скупчення.
Карантин в Україні
Людям варто дозволити бувати на свіжому повітрі, користі буде на багато більше. А загальний масковий режим, який є малоефективним для населення, слід залишити для працівників тих професій, які контактують із великою кількістю людей. Це працівники магазинів, аптек, поліції.
Громадський транспорт слід запускати в останню чергу. Це місця масового скупчення, тісний контакт і найбільш сприятливі умови для поширення вірусу. Також варто запустити роботу великих підприємств, а от розважальні центри та спортивні ігри – можна відкривати тільки тоді, як матимемо об’єктивні дані, що більшість населення перехворіло і має імунітет або ж коли буде різке зниження кількості нових випадків, які поступають на лікування в стаціонари. Для запуску залізничного й автобусного сполучення, теж слід знати реальну кількість хворих. Якщо перехворіло мало населення - громадський транспорт може спровокувати чергову хвилю вірусу.
Водночас не варто тримати карантин все літо, бо окрім катастрофи в економіці, можемо спровокувати масштабну другу хвилю вірусу восени. Карантин слід потроху послаблювати, щоб люди хворіли рівномірно, тоді є велика ймовірність, що друга хвиля вірусу восени буде значно легшою, ніж перша.
Щоб сформувався колективний імунітет, люди все одно мають перехворіти. Фактично, темпи поширення вірусу і рівень захворюваності населення можемо регулювати в ручному режимі. В такому разі медична система теж матиме час для поновлення своїх можливостей, в тому числі і технічних.
Загалом в Україні варто змінювати акценти в діагностиці коронавірусу, перейшовши від масового тестування на його наявність до тестування на наявність імунітету до вірусу.
Нам треба знати, скільки у нас зараз перехворіло населення і скільки залишиться на осінь. Враховуючи те, що більша частина хворіє в легкій формі або взагалі безсимпомно, т.з носійство, то нема сенсу їх виявляти. Нам важливіше знати, у кого є імунітет до вірусу. Ось на цьому слід робити акцент. Люди самі звертаються в лікарні у разі підвищення температури, задишки чи навіть нежитю. Думаю, що на коронавірус перехворіло вже на багато більше людей, ніж підтверджено офіційно.
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